Tекст: Дарья Григоренко

В интервью бельгийскому изданию Soir фон дер Ляйен отметила: «Нет (мы не движемся к третьей мировой войне), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя», передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость укрепления европейской обороны и признала, что нынешние условия требуют от стран ЕС решительных действий. Она считает, что Европейскому союзу важна не только демонстрация единства, но и реальная готовность к обеспечению собственной безопасности в условиях меняющейся международной обстановки.

Отвечая на вопрос о возможности создания общеевропейской армии, глава Еврокомиссии отметила, что пока это не планируется. Фон дер Ляйен пояснила: государства-члены всегда будут нести ответственность за свои вооруженные силы – от стратегии до развертывания и обеспечения их потребностей.

В пятницу издание The Hill сообщало, что президент России Владимир Путин, вопреки ожиданиям Запада, укрепляет свои позиции на мировой арене и подрывает влияние США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что третья мировая война уже началась, а у США есть собственные планы на этот конфликт.