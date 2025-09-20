  • Новость часаПутин обратился к участникам «Интервидения»
    США задумали «троянского коня» в Афганистане для России и Китая
    Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии
    Зеленский предложил Румынии и Польше вступить в войну с дронами
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Мирошник в стихах высмеял призыв Ющенко «идти на Москву»
    Балицкий предупредил о последствиях катастрофы на ЗАЭС для Европы
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    Зрители «Интервидения» рассказали, почему этот конкурс лучше «Евровидения»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    11240 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    19 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    19 комментариев
    20 сентября 2025, 20:59 • Новости дня

    Путин обратился к участникам «Интервидения»

    Путин пожелал участникам «Интервидения» успеха и вдохновляющих выступлений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение» пожелал конкурсантам успеха и вдохновляющих выступлений.

    Президент России Владимир Путин направил видеообращение к участникам и гостям Международного музыкального конкурса «Интервидение».

    Его обращение транслировали на площадке финального шоу и по телевидению. Путин подчеркнул, что «Интервидение» – это значимое культурное событие, объединяющее талантливых исполнителей из самых разных стран мира.

    Глава государства отметил, что конкурс способствует укреплению культурного диалога и дружбы между народами. «Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства», – заявил Путин.

    «Современный мир стремительно меняется. В нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран», – заявил Путин.

    По мнению Путина, «Интервидение» отвечает этим запросам времени, именно поэтому на приглашение принять в нем участие откликнулось столько государств. «Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче», – отметил президент.

    «Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот», – добавил Путин.

    В завершение своего выступления Путин пожелал конкурсантам успеха, а зрителям – ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством.

    Ранее финал международного песенного конкурса «Интервидение» начался в Москве на площадке «Live Арена». В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, среди которых Россия, США и Китай.

    Победитель «Интервидения» получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

    Российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) выступит на конкурсе под девятым номером.

    20 сентября 2025, 07:16 • Новости дня
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет

    Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявления Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад».

    «Есть над чем задуматься», – заявила Шакалене в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Вероятно, речь о том, как турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

    При этом Шакалиене заявила о «трех российских истребителях над Таллином». По ее словам, «граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так». Она призвала «серьезно подойти к делу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет, который, по их версии, на шесть секунд залетел в воздушное пространство Турции. Отношения были заморожены до конца июня 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал личное письмо президенту России Владимиру Путину. Официальная позиция Анкары в том, что самолет был сбит не по указу лидера страны, а в результате заговора политических противников Эрдогана.

    Комментарии (29)
    20 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    @ Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нарушение технологии проведения строительных работ может быть причиной обрушения в здании реконструируемой школы на востоке Москвы, сообщили в оперативных службах.

    Причиной обрушения здания школы на востоке Москвы может быть нарушение технологии проведения строительных работ, сообщает ТАСС. В оперативных службах пояснили: «В качестве причины ЧП рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Будут рассмотрены все версии случившегося».

    Прокуратура Москвы подтвердила факт обрушения конструкции при реконструкции нежилого здания школы на улице Знаменской. По информации ведомства, в результате происшествия пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. Сейчас на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.

    Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из школ Москвы произошло обрушение строительных конструкций, в результате чего погибли люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших рабочих.

    Комментарии (14)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 13:59 • Новости дня
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудникам крупных технологических и финансовых компаний, работающим по рабочим визам H-1B, рекомендовали оставаться в США после указа президента Дональда Трампа, который делает возвращение из-за границы сотрудников значительно дороже и в ряде случаев практически невозможным, пишет Business Insider.

    Сотрудники крупнейших технологических и финансовых компаний, находящиеся в США по визам H-1B, получили рекомендации не покидать страну после указа Дональда Трампа, сообщает Business Insider. Согласно новому распоряжению, компании теперь обязаны платить сбор в 100 тыс. долларов за каждую заявку на визу H-1B или ее продление. Указ вступает в силу 21 сентября в 00:01 по восточному времени и фактически не позволяет держателям H-1B возвращаться в США после этого срока без уплаты нового сбора их работодателем.

    Внутреннее распоряжение Amazon, опубликованное вечером в пятницу, гласит: «Если у вас статус H-1B и вы находитесь в США: оставайтесь в стране, даже если у вас запланированы поездки в ближайшем будущем». Кроме того, в рекомендации говорится, что сотрудникам с визами H-1B или H-4, находящимся за пределами США, следует попытаться вернуться в страну до наступления крайнего срока. Тем, кто не успеет вернуться вовремя, советуют не пытаться въехать обратно, пока не поступят новые инструкции.

    По данным федеральных отчетов, в 2024 финансовом году в Amazon работали почти 15 тыс. сотрудников по визе H-1B. Компания не дала комментариев по запросу Business Insider.

    Аналогичные инструкции в срочном порядке были разосланы сотрудникам Microsoft, Meta и JPMorgan Chase. В сообщениях Microsoft сотрудникам в США советуют «оставаться на месте в обозримом будущем», а тем, кто находится за границей, «сделать все возможное, чтобы вернуться до истечения срока». В письме отмечается: «Мы понимаем, что это может нарушить ваши планы, но главное – остаться в США, чтобы избежать отказа во въезде».

    В компании Microsoft подчеркнули, что новая мера вызывает у сотрудников тревогу и неопределенность, но попросили «приоритизировать вышеуказанные рекомендации». Microsoft отказалась комментировать ситуацию для Business Insider.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп ввел новые типы американских виз стоимостью один и пять млн долларов.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (21)
    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    20 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ

    Зеленский объявил о создании штурмовых войск ВСУ

    Зеленский заявил о создании нового рода войск ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ближайшую неделю-десять дней на Украине планируется запуск нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов, заявил президент Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельного рода штурмовых войск в составе вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». Он пояснил, что принято решение о формировании этих подразделений, и подготовительные мероприятия уже начались. По словам Зеленского, работа новых штурмовых войск стартует примерно через неделю или десять дней. Президент отметил, что современные штурмовые войска будут оснащены дронами и соответствующим техническим обеспечением. Зеленский заявил: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине не осталось никакой законной власти. Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Сотрудника Внуково оштрафовали за 364 посещения бизнес-зала
    Сотрудника Внуково оштрафовали за 364 посещения бизнес-зала
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудник аэропорта получил штраф в 655 тыс. рублей за использование банковской программы для многократного посещения бизнес-зала во Внуково.

    Сотрудник аэропорта Внуково за пять месяцев 364 раза воспользовался доступом в бизнес-залы по банковской программе, за что теперь по решению суда должен выплатить 655 тыс. рублей штрафа, передает Фонтанка.Ру.

    Мужчина заключил договор с банком, предусматривающий неограниченный доступ в залы повышенного комфорта при наличии кода доступа и посадочного билета.

    В указанный период он посещал бизнес-залы преимущественно во Внуково, а также несколько раз в Шереметьево, Домодедово и Сочи. Ответчик в суде признал, что иногда передавал код знакомым, однако утверждал, что сам посещал бизнес-зал во Внуково, чтобы поесть. Суд первой инстанции принял его доводы и назначил выплату 12,6 тыс. рублей, но апелляционная и кассационная инстанции не согласились с этим решением.

    В итоговом решении суда отмечается, что вход в бизнес-залы осуществлялся неоднократно в один и тот же день разными людьми, что указывает на нарушение условий договора. В результате с мужчины взыскали более 600 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал.

    Комментарии (6)
    20 сентября 2025, 10:34 • Новости дня
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне новых мер по ужесточению иммиграционной политики в США, президент Дональд Трамп объявил о запуске «золотых карт» резидента стоимостью 1 млн долларов для состоятельных иностранцев, пишет The Washington Post. Компании для ценных сотрудников смогут покупать визы H-1B ценой в 100 тыс. долларов в год.

    Дональд Трамп подписал указ о введении новых сборов за рабочие визы H-1B и о запуске программы «золотой карты» для состоятельных иностранцев, передает The Washington Post. Согласно указу, успешные заявители на визу H-1B должны будут платить ежегодный сбор в размере 100 тыс. долларов. Эта мера, по словам Трампа, направлена на привлечение «великих людей», которые будут способствовать снижению налогов и государственного долга.

    Дополнительно была введена возможность получить «золотую карту» за миллион долларов для получения права на проживание, а для компаний предусмотрен «корпоративный золотой» вариант стоимостью два миллиона долларов. Сообщается, что отдельная «платиновая карта» стоимостью пять миллионов долларов позволит пребывать в США до 270 дней в году без налогообложения зарубежного дохода, однако она потребует одобрения Конгресса.

    Министр торговли Говард Латник заявил: «Компаниям придется решать: ценен ли сотрудник настолько, чтобы платить сто тысяч долларов в год, или стоит нанять американца». Он также отметил, что новые сборы сократят случаи злоупотреблений программой H-1B. В 2024 финансовом году более 70% держателей виз H-1B приехали из Индии, 12% – из Китая.

    Нововведения могут столкнуться с юридическими спорами, так как по федеральному закону только Конгресс может учреждать визовые программы и взимать сборы. По прогнозам Латника, программа «золотой карты» может принести более 100 млрд долларов дохода. Представители технологических компаний пока сдержанно реагируют на инициативу, хотя ранее выступали против ужесточения миграционных правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сравнил охрану Вашингтона с защитой границы от мигрантов. США удвоили вместимость тюрем для мигрантов к 2026 году. Американские спасатели были привлечены к депортациям мигрантов.

    Комментарии (9)
    20 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы атаковали ночью предприятия украинского ВПК, куда входили объекты, связанные с разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», сообщили в Минобороны России.

    Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает ТАСС.

    Удар был направлен по объектам, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производству многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны России.

    Украинский ОТРК «Сапсан», созданный силами КБ «Южное» и завода «Южмаш», представляет собой многоцелевую ракету дальностью до 500 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России назвало видео о массовых убийствах в Буче постановкой киевских властей. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

    Комментарии (4)
    20 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    Глава Минздрава Мурашко обозначил оптимальный размер зарплаты врачей
    Глава Минздрава Мурашко обозначил оптимальный размер зарплаты врачей
    @ Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за повышение региональных зарплат врачей. По его мнению, медики должны получать вдвое больше средней зарплаты по региону.

    Михаил Мурашко заявил, что зарплата врача должна быть почти в два раза выше средней по экономике региона, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие меры позволят повысить привлекательность профессии и улучшить качество медицинской помощи.

    По словам Мурашко, в стране уже действуют определенные инициативы поддержки для медицинских работников. Он напомнил, что существуют дополнительные выплаты за выявление онкологических заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мурашко заявил, что в России не хватает 23,2 тыс. врачей. А в санаторно-курортных организациях страны отмечается кадровый дефицит, который составляет треть от необходимого количества, фиксируется острая нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

    Комментарии (16)
    20 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

    Bloomberg: ЕС хочет ограничить экспорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность введения торговых ограничений на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию, передает ТАСС. Сообщается, что эти меры не связаны с подготовкой 19-го пакета антироссийских санкций, который затрагивает российский сжиженный природный газ и танкеры, отнесенные Еврокомиссией к «теневому флоту».

    В отличие от санкций, для введения которых требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры вроде пошлин могут быть приняты большинством государств. Таким образом, Брюссель рассчитывает ограничить поток российских энергоносителей, даже если Будапешт и Братислава выступают против.

    Агентство также отмечает, что ЕС стремится выполнить требование американского президента Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, несмотря на разногласия внутри блока. Решение по новым торговым мерам пока не принято, обсуждения продолжаются.

    Ранее Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    США не смогут закрыть европейский рынок для российской нефти.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 15:55 • Новости дня
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    ISU извинился за использование украинской песни в видео с Гуменником
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Международный союз конькобежцев (ISU) извинился за публикацию ролика с российским фигуристом Петром Гуменником пол украинскую песню.

    Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за публикацию видео с российским фигуристом Петром Гуменником, в котором была использована песня на украинском языке, передает ТАСС.

    «ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях», – сообщили в ISU.

    Ранее ISU опубликовал отрывок короткой программы Гуменника под песней «Плакала» украинской группы , но позже удалил этот ролик. После этого федерация разместила видео проката спортсмена с оригинальным саундтреком из фильма «Парфюмер. История одного убийцы», под который Гуменник действительно выступал на турнире.

    ISU заверил, что пересматривает процедуры публикации контента, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.

    Российский фигурист Петр Гуменник занял первое место в короткой программе квалификационного турнира к Олимпийским играм.

    Международный союз конькобежцев запретил спортсменам на Олимпийском отборе обсуждать фигуристов из России.

    ISU разрешил российским тренерам присутствовать на соревнованиях, связанных с отбором на Олимпиаду.

    Комментарии (2)
    20 сентября 2025, 10:58 • Новости дня
    Пашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    Пашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул на съезде партии важность и намерение углублять двусторонние связи с Россией в условиях трансформации.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении наладить и укреплять отношения с Россией, которые находятся на этапе трансформации, сообщает URA.RU. Об этом он рассказал, выступая на съезде правящей партии «Гражданский договор».

    «Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить», – заявил Пашинян в ходе своего выступления. Прямую трансляцию мероприятия вел YouTube-канал издания Aravot.

    Премьер отметил, что сотрудничество между Ереваном и Москвой сейчас проходит через конструктивную трансформацию. По его словам, Армения намерена укреплять двусторонние связи с Россией и развивать активный диалог между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что изображение горы Арарат убирают с визовых штампов Армении для предотвращения провокаций со стороны иностранных граждан. Пашинян также прокомментировал ситуацию с переброской оружия по так называемому «маршруту Трампа». Спикер парламента Армении отрицает вывод российской военной базы из страны.

    Комментарии (20)
    20 сентября 2025, 12:58 • Новости дня
    В результате обрушения строительных конструкций в школе Москвы погибли люди
    В результате обрушения строительных конструкций в школе Москвы погибли люди
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В здании школы на востоке Москвы во время ремонтных работ произошло обрушение строительных конструкций, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, сообщили в оперативных службах.

    На востоке Москвы в одной из школ, расположенной на Знаменской улице, произошло обрушение строительных конструкций во время ремонтных работ, передает ТАСС. По предварительной информации, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

    Как сообщили в оперативных службах, под завалами могут находиться люди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в торговом центре в Ханты-Мансийском автономном округе обрушился потолок на фуд-корт с посетителями. В Хабаровске крыша театра рухнула после пожара. В Апшеронске на Кубани здание разрушилось в результате хлопка газовоздушной смеси.

    Комментарии (3)
    20 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    ФАС решила проверить новые правила Ozon по возврату товаров

    ФАС сообщила о проверке новых правил Ozon по возврату товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральная антимонопольная служба России проверяет новые правила обработки возвратов, которые Ozon собирается ввести с 1 октября, сообщила ФАС.

    Проверяется соответствие новых правил требованиям антимонопольного законодательства. «При выявлении нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Изменения касаются возвратов товаров по модели FBS – продаж со склада продавца. Если покупатель отменит заказ или вернет товар без претензий к качеству, такие товары автоматически будут направляться на склады маркетплейса для последующей перепродажи. Ранее продавцы могли самостоятельно определять место хранения возвращенного товара, пишут «Ведомости».

    В ФАС подчеркнули, что в условиях цифровой трансформации экономики одной из важнейших задач остается защита интересов продавцов и покупателей, работающих на цифровых товарных рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение маркетплейсу Wildberries в июне.

    Комментарии (2)
    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

