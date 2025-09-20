Путин обратился к участникам «Интервидения»

Путин пожелал участникам «Интервидения» успеха и вдохновляющих выступлений

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил видеообращение к участникам и гостям Международного музыкального конкурса «Интервидение».

Его обращение транслировали на площадке финального шоу и по телевидению. Путин подчеркнул, что «Интервидение» – это значимое культурное событие, объединяющее талантливых исполнителей из самых разных стран мира.

Глава государства отметил, что конкурс способствует укреплению культурного диалога и дружбы между народами. «Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства», – заявил Путин.

«Современный мир стремительно меняется. В нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности. Люди стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран», – заявил Путин.

По мнению Путина, «Интервидение» отвечает этим запросам времени, именно поэтому на приглашение принять в нем участие откликнулось столько государств. «Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче», – отметил президент.

«Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот», – добавил Путин.

В завершение своего выступления Путин пожелал конкурсантам успеха, а зрителям – ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством.

Ранее финал международного песенного конкурса «Интервидение» начался в Москве на площадке «Live Арена». В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, среди которых Россия, США и Китай.

Победитель «Интервидения» получит денежный приз в размере 30 млн рублей.

Российский исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) выступит на конкурсе под девятым номером.