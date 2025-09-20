Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Финал «Интервидения» начался в Москве на «Live Арене»
Международный конкурс «Интервидение» стартовал на площадке «Live Арена»
Финальный этап международного конкурса «Интервидение» начался на площадке «Live Арена» в столице России.
В Москве на площадке «Live Арена» стартовал финал международного музыкального конкурса «Интервидение», передает ТАСС. Трансляцию мероприятия осуществляют Первый канал и официальная страница конкурса во «ВКонтакте».
По итогам жеребьевки первой на сцену выйдет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар.
Российскую часть церемонии ведут певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина. Среди международных ведущих – актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй.
Конкурс комментируют телеведущая Яна Чурикова и продюсер Юрий Аксюта.
В конкурсе примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 млн рублей. Российский участник Ярослав Дронов (Shaman) выступит на «Интервидении» под девятым номером.