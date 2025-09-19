Минобороны России сообщило о старте учений «Ларос-2025» в Лаосе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественное открытие российско-лаосских учений «Ларос-2025» состоялось в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщает РИА «Новости». Мероприятие приурочили к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. На церемонии выступили творческие коллективы, которые исполнили традиционные музыкальные произведения обеих стран.

После торжественной части для лаосской стороны был организован статический показ вооружения и техники Вооруженных сил России. В числе представленных образцов были снайперские винтовки, в том числе новейшие, а также перспективные роботизированные комплексы, наземные дроны с пулеметами и легкобронированная техника высокой проходимости.

В ходе учений военнослужащие Народной армии Лаоса вместе с подразделениями Восточного военного округа России отработают практические действия в единых боевых порядках. Девиз учения – «Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность» – подчеркивает укрепление военного сотрудничества между странами. Маневры продлятся до 25 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Лаоса передали России танки Т-34, которые считаются символом Победы. Президент Владимир Путин отметил важность этих танков для патриотического воспитания молодежи. Танк Т-34 остается одним из главных символов памяти о Великой Отечественной войне.