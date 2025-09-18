Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин поддержал идею обсуждения создания регулятора для сферы ЖКХ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями парламентских фракций предложил обсудить вопрос о формировании отдельного ведомства, регулирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Поводом стало предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который призвал рассмотреть создание самостоятельного регулятора для решения задач по модернизации, техническому учету и сбалансированной тарифной политике ЖКХ, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что «сфера ЖКХ – безусловно, важнейшее направление», от которого зависит социальное благополучие всех российских семей и граждан. «Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать – давайте подумаем, в рамках министерства строительства сейчас эта работа ведется. Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать – можно над этим подумать», – отметил он.
В апреле на заседании президиума Госсовета Путин заявил, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.