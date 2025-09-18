Путин поддержал идею обсуждения создания регулятора для сферы ЖКХ

Tекст: Валерия Городецкая

Поводом стало предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который призвал рассмотреть создание самостоятельного регулятора для решения задач по модернизации, техническому учету и сбалансированной тарифной политике ЖКХ, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что «сфера ЖКХ – безусловно, важнейшее направление», от которого зависит социальное благополучие всех российских семей и граждан. «Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать – давайте подумаем, в рамках министерства строительства сейчас эта работа ведется. Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать – можно над этим подумать», – отметил он.

В апреле на заседании президиума Госсовета Путин заявил, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.