  Лента новостей
    Британцы довели Трампа до рукоприкладства
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Дробницкий: Запрет Трампом «Антифы» вызовет протесты в США
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Доклад: В Британии за 20 лет резко снизился уровень жизни
    Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    18 сентября 2025, 13:55 • Новости дня

    Пушков назвал фарсом требование Польшей собственного ядерного оружия

    Пушков: Размещение ядерного оружия не сделает Польшу ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления польского президента Кароля Навроцкого о необходимости национального ядерного оружия, указывая на невозможность реализации этих планов.

    Заявление польского президента Кароля Навроцкого о необходимости создания собственного ядерного потенциала Польши является фарсом, считает сенатор Алексей Пушков.

    По словам Пушкова, размещение на территории страны ядерного оружия другой державы, например Франции, не делает Польшу ядерной державой.

    «Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Пушков добавил, что даже при размещении иностранного ядерного оружия на польской территории, контроль и решения о его применении останутся у другой державы.

    В качестве примера Пушков привел Германию и Италию, где размещены американские ядерные вооружения, однако эти страны не считаются ядерными державами. Он также подчеркнул, что чрезмерные амбиции всегда приводили Польшу к трагедиям в истории, а сейчас такие заявления выглядят как фарс.

    Ранее Кароль Навроцкий заявил о необходимости участия Польши в программе совместного использования ядерного оружия союзников (Nuclear Sharing) и отметил, что у страны должны быть собственные ядерные возможности – как энергетические, так и военные.

    СМИ сообщали, что прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие.

    Эксперты оценили идею Макрона разместить в ряде стран Евросоюза ядерный арсенал Парижа.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше

    Rzeczpospolita: Ракета AIM-120 F-16 повредила дом в Люблинском воеводстве

    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люблинском воеводстве Польши ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал, сообщило издание Rzeczpospolita.

    Ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, попала в жилой дом во время операции по перехвату дрона, передает РИА «Новости». Об этом заявило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в службах расследования. Ранее также поступали сообщения о падении на этот дом неопознанного дрона.

    По информации газеты, ракета AIM-120 AMRAAM предназначалась для уничтожения беспилотника, но из-за неисправности системы наведения отклонилась от цели. Прямое попадание боеприпаса весом более 150 килограммов частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    Источник Rzeczpospolita отметил: «Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители».

    Издание подчеркивает, что в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря сработавшим предохранителям, не позволившим ракете взорваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    Комментарии (14)
    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    Комментарии (8)
    15 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве

    Глава МИД Польши Сикорский назвал неправомочным перенос посольства России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива оппозиции о переносе российского посольства в Варшаве противоречит международным конвенциям, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» о переносе посольства России подальше от правительственных зданий, сообщает ТАСС. По его мнению, данная инициатива не соответствует юридическим нормам.

    Сикорский заявил, что решение Сейма не может служить правовой основой для подобных действий. Он также отметил, что этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку в международных отношениях действуют Венская конвенция и ряд других соглашений.

    Глава МИД Польши подчеркнул, что соблюдение международных обязательств требует учитывать положения международных конвенций, регулирующих деятельность дипломатических миссий.

    Ранее консульство Польши закрылось в Калининграде. Генеральное консульство России в Кракове ранее прекратило работу.

    Польша ранее отказалась признавать ряд объектов собственностью России.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой

    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла

    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой
    @ Grzegorz Michalowski/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами же испугались последствий провокации. Варшава предстала в этой ситуации унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла розгами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше признали, что дом в Люблинском воеводстве повредил не дрон, а ракета из F-16.

    «Польша еще не вступила ни с кем в войну, а уже дружественным огнем разрушает собственную инфраструктуру. Хорошо, что никто не погиб из мирных жителей. Этот инцидент показывает истинные цели польского военно-политического руководства», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Польские власти сами подготовили военную операцию с якобы российскими беспилотниками, сами ее запороли и сами же испугались. Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», – сыронизировал собеседник.

    «В произошедшем Варшава все равно обвинила Москву. В этой связи я бы еще упомянул крылатое выражение из басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Оно очень точно характеризует отношение нынешних польских властей к нашей стране», – заметил эксперт с юмором.

    Ранее Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в эфире телеканала TVN признал, что боеприпас, повредивший частный дом в Люблинском воеводстве, является американской всепогодной управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», выпущенной с истребителя F-16 для уничтожения беспилотника.

    «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в процессе защиты Польши и ее граждан. Военные заявили, что возместят ущерб», – заявил он, и предостерег общество от подрыва доверия к военным.

    Ракета отклонилась от цели из-за неисправности системы наведения. Боеприпас весом более 150 кг не детонировал, но его прямое попадание частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    По заверению польской стороны, инцидент произошел на прошлой неделе в ходе уничтожения якобы 19 российских беспилотников, которые пролетели сотни километров вглубь территории Польши. При этом, по словам главы МИД Радослава Сикорского ни один из дронов не были оснащен взрывчаткой, сообщает The Guardian.

    НАТО объявило о развертывании дополнительных самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак БПЛА. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-оповещения с просьбой проявлять осторожность. Доказательств российской принадлежности дронов Варшава не представила.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 10:45 • Новости дня
    Politico: Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии

    Politico: Президент Польши намерен потребовать репарации в ходе визита в Берлин

    Politico: Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, сообщает Politico.

    Польский президент Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, сообщает Politico.

    Ожидается, что Навроцкий озвучит это требование на встречах с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пресс-конференции по итогам этих встреч не запланированы.

    Нынешнее правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает, что требование репараций юридически бесперспективно и мешает развитию отношений с Германией. Однако Навроцкий и представители партии «Право и справедливость» продолжают настаивать на необходимости выплат, поддерживаемые значительной частью польского общества. Согласно опросу, более половины поляков поддерживают требование о репарациях.

    Навроцкий связывает тему репараций с необходимостью «справедливости и правды» для Польши как ключевого государства на восточном фланге НАТО.

    «Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польше как стране на передовой нужны справедливость и честные отношения с Германией», – заявил Навроцкий.

    Тем временем правительство Туска выступает за символические шаги со стороны Германии, такие как создание мемориального центра памяти польских жертв нацизма. В апреле в Берлине был установлен временный мемориал, а на постоянный памятник потребуется решение Бундестага.

    Отношения между президентом и правительством Польши осложняются тем, что президент сохраняет право вето на законы и пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа. После недавнего инцидента с российскими дронами в польском воздушном пространстве Трамп связался именно с Навроцким, а не с Туском.

    СМИ писали, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и Евросоюзу.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос репараций Польше от Германии юридически закрыт.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркивал, что Польша не намерена требовать репараций за ущерб времен Второй мировой войны, но ожидает морального признания причиненного вреда.

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 09:07 • Новости дня
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский президент Кароль Навроцкий поручил правительству срочно установить, что именно привело к разрушению жилого дома в Люблинском воеводстве.

    Навроцкий поставил задачу определить, была ли причиной разрушения дома ракета самолета F-16 или дрон, и обязал правительство использовать все возможные ресурсы для оперативного выяснения обстоятельств происшествия в населенном пункте Вырыки, передает РИА «Новости».

    Бюро национальной безопасности заявило, что «согласие на сокрытие информации не существует», а передаваемые гражданам сведения должны быть тщательно проверены из-за риска дезинформации и гибридной угрозы.

    Ведомство отметило, что ни сам президент, ни бюро до сих пор не получили официальной информации об инциденте, этот вопрос не обсуждался на Совете национальной безопасности.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг обвинения в попытке военных скрыть детали случившегося. Он заявил, что все сведения и выводы по данным событиям были переданы профильным ведомствам, а расследование ведется по установленным правилам. Министр пообещал обнародовать итоги расследования после его завершения.

    Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Польше нашли еще один упавший дрон

    В Замостье обнаружили дрон после сообщений о крушениях над Польшей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Замостья заявила о находке очередного беспилотника в лесу у деревни Станислава, инцидентом занялись местные и окружные службы.

    Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

    Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

    Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

    В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

    Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

    В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Комментарии (6)
    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

    В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

    Tекст: Мария Иванова

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов, выполняя задачи ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы, сообщили в «Народном фронте».

    Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

    Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

    Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

    Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Комментарии (0)
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду
    Пашинян объяснил, почему Арарат убирают с визовых штампов Армении
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
    Москалькова заявила о тревоге россиян из-за услуг ЖКХ

