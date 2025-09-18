Фетисов назвал членов МОК «беспредельщиками» из-за двойных стандартов

Фетисов обвинил МОК в двойных стандартах из-за заявлений о спортсменах Израиля

Tекст: Елизавета Шишкова

Международный олимпийский комитет подвергся критике со стороны Вячеслава Фетисова, передает «ВсеПроСпорт». Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал недавнее заявление МОК по поводу допуска израильских спортсменов, подчеркнув, что организация нарушает собственные правила.

«Это говорит о том, что в МОК творят полный беспредел. Ничего удивительного, налицо уже двойные, тройные, четверные стандарты. Они сами не соблюдают Олимпийскую хартию, печально все это», – заявил Фетисов.

Он выразил сожаление по поводу происходящего в Международном олимпийском комитете и отметил, что подобное поведение подрывает доверие к олимпийскому движению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований тем, что страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что Россия устранила все замечания, и у исполкома не должно быть никаких вопросов.