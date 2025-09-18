Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400
Минобороны Турции подтвердило сохранение ЗРК С-400 на вооружении армии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают использоваться вооруженными силами Турции, несмотря на появление слухов о возможной их передаче или продаже.
Поставленные российские зенитные ракетные системы С-400 продолжают находиться на вооружении турецкой армии, сообщает ТАСС.
В министерстве национальной обороны Турции заявили: «Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась».
Комментарий прозвучал в связи с публикациями в некоторых СМИ о том, что комплексы якобы могут быть возвращены или перепроданы Анкарой. Источники в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности, и никаких изменений по вопросу С-400 не произошло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание ранее поставленных зенитных ракетных систем С-400.
Президент Турции Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400 на саммите НАТО в Гааге.