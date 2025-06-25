Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции
Президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 закрыт
В ходе саммита НАТО в Гааге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Гааге, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400. «Вопрос уже закрыт, дело решенное», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.
Переговоры президентов прошли в ночь на среду в рамках саммита НАТО. По словам Эрдогана, обсуждение с Трампом было сосредоточено на вопросах, связанных с самолетами F-35. Он напомнил, что Турция внесла около 1,3-1,4 млрд долларов в проект F-35. Эрдоган отметил, что у Трампа есть добрые намерения относительно этого вопроса, и турецкие чиновники продолжают работу по покупке новых F-35, а также по обслуживанию и ремонту F-16.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры по закупке истребителей Eurofighter с Британией и Германией. Он выразил надежду на положительный исход с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на саммите НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны.
Турция рассчитывает к 2028 году создать полностью национальный комплекс ПВО на базе многоуровневой системы «Стальной купол» с применением лазерного оружия.