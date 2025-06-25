Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции

Президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 закрыт

Tекст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Гааге, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400. «Вопрос уже закрыт, дело решенное», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

Переговоры президентов прошли в ночь на среду в рамках саммита НАТО. По словам Эрдогана, обсуждение с Трампом было сосредоточено на вопросах, связанных с самолетами F-35. Он напомнил, что Турция внесла около 1,3-1,4 млрд долларов в проект F-35. Эрдоган отметил, что у Трампа есть добрые намерения относительно этого вопроса, и турецкие чиновники продолжают работу по покупке новых F-35, а также по обслуживанию и ремонту F-16.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры по закупке истребителей Eurofighter с Британией и Германией. Он выразил надежду на положительный исход с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на саммите НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны.

Турция рассчитывает к 2028 году создать полностью национальный комплекс ПВО на базе многоуровневой системы «Стальной купол» с применением лазерного оружия.