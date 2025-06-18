  • Новость часаГубернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    Израиль нанес удар по предприятию по обогащению урана в Тегеране
    Иран похвастался контролем над небом Израиля
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности Армении
    Сенат США отложил введение санкций против России
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    15 комментариев
    18 июня 2025, 09:21 • Новости дня

    Турция решила создать собственный щит ПВО «Стальной купол»

    Турция решила создать национальную многоуровневую ПВО в течение трех лет

    Tекст: Вера Басилая

    Турция рассчитывает создать к 2028 году полностью национальный комплекс ПВО, ядром которого станет многоуровневая система «Стальной купол» с применением лазерного оружия, сообщает газета «Айдынлык» (Aydınlık).

    Турция планирует создать к 2028 году полностью национальный щит противовоздушной обороны. Его основу составит многоуровневая система ПВО «Стальной купол», которая объединит в единую сеть все виды оружия, в том числе лазерного, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ТАСС.

    Решение о создании «Стального купола» было принято в августе 2024 года на заседании Совета национальной безопасности Турции. Разработкой систем оружия для системы ПВО занимаются компании местного ВПК.

    Актуальность создания турецкого щита ПВО возросла на фоне ирано-израильского конфликта, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган объявил о планах увеличить производство ракет средней и большой дальности.

    Система «Стальной купол» будет состоять из четырех эшелонов: ЗРК малого радиуса действия, систем ПВО малой и средней дальности, повышенной дальности и лазерной обороны.

    Главным недостатком для реализации планов Турции является отсутствие у нее в настоящее время собственной системы глобального позиционирования. Над его устранением, как сообщает газета, совместные работы проводят местные компании, чтобы к 2030 году ввести в строй отечественную спутниковую систему наведения.

    Ранее израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции при атаке на Иран.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана создают угрозу для безопасности всего региона.

    Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.

    17 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»

    Иран заявил о применении «нового оружия» и усилении ударов по Израилю

    Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников, заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

    По словам Хейдари, Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля новым и передовым оружием, используя сотни ударных беспилотников, передает ТАСС.

    Он отметил, что в ближайшие часы атаки будут усилены и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана применяют современные образцы вооружения.

    Генерал-майор Хейдари сообщил, что сотни высокоточных беспилотников большой дальности успешно поразили склады вооружений и стратегические цели Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

    В свою очередь, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о начале более масштабной и разрушительной ракетной атаки по Израилю. По данным IRNA, новая волна ракетных ударов воздушно-космических сил КСИР значительно превосходит предыдущие по мощности.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США.

    Комментарии (12)
    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Комментарии (31)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

    Комментарии (0)
    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

    Комментарии (6)
    17 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Впервые в ходе конфликта с Ираном Израиль применил лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников в боевых условиях, сообщил представитель посольства Израиля в Москве.

    Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

    Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.

    Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.

    Годом ранее стало известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    Комментарии (7)
    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    6 комментариев

    Комментарии (31)
    17 июня 2025, 11:31 • Новости дня
    Tasnim сообщил о ракетном ударе Ирана по штабу Моссада

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки иранских ракет был нанесен удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива, сообщает Tasnim.

    По данным источника, штаб-квартира разведывательной службы «Моссад» попала под ракетный обстрел Ирана вблизи Тель-Авива, передает ТАСС.

    Подробности о возможных жертвах и последствиях атаки, а также официальные заявления сторон на момент публикации отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    New York Times: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана

    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    @ US Air Force

    Tекст: Александра Юдина

    Самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект, пишет The New York Times.

    Такая бомба, известная как «бункер-бастер», предназначена для уничтожения подземных укреплений и отличается особо прочным стальным корпусом, позволяющим преодолевать почву, скалу и бетон, передает The New York Times.

    По информации издания, традиционно считалось, что Израиль не может самостоятельно уничтожить Фордо из-за отсутствия соответствующего оружия и тяжелых бомбардировщиков. США также блокировали передачу Израилю противобункерных бомб.

    Однако представители израильских военных заявили, что Израиль мог бы атаковать электростанции и инфраструктуру вокруг Фордо, чтобы затруднить функционирование объекта, где расположены современные иранские центрифуги.

    Также отмечается, что Армия обороны Израиля и спецслужбы могут рассмотреть альтернативные способы нейтрализации объекта, например, разрушение входа в него. Атака на Фордо рассматривается как ключевой элемент любых усилий, направленных на прекращение иранской ядерной программы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Комментарии (7)
    17 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД подверг критике действия израильских военных против иранских атомных объектов, назвав их угрозой мировой безопасности.

    Интенсивные удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к ядерной катастрофе, последствия которой ощутят все, включая Израиль. Действия являются незаконными с точки зрения международного права и представляют угрозу глобальной безопасности. С таким заявлением выступил МИД России, обращаясь к международному сообществу.

    Отмечается, что Москва требует от израильских властей немедленно прекратить удары по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Российская сторона ожидает от агентства подробного доклада о последствиях атак, а также объективной оценки ущерба и угроз инспекторам МАГАТЭ.

    МИД России обратил внимание на реакцию большинства стран мира, осудивших удары Израиля, и на итоги экстренного заседания СБ ООН и спецсессии МАГАТЭ. В ведомстве подчеркнули, что только ограниченное число государств поддерживает действия Израиля, руководствуясь политическими интересами.

    Россия поддержала готовность Ирана к возобновлению контактов с США по вопросам ядерной программы при условии прекращения израильских нападений и заявила, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана. Президент США также изучает вопрос присоединения Штатов к военной операции Израиля против Ирана. Америка перебрасывает дополнительные истребители на Ближний Восток.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Комментарии (9)
    17 июня 2025, 14:05 • Новости дня
    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

    Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

    Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
    @ KEYSTONE Pictures USA/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.

    По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

    Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

    «Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Комментарии (8)
    18 июня 2025, 07:47 • Новости дня
    Израиль нанес удар по предприятию по обогащению урана в Тегеране

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля атаковала производственные объекты в районе Тегерана, которые были задействованы в изготовлении центрифуг для обогащения урана, сообщила армейская пресс-служба.

    В официальном заявлении говорится, что в операции участвовали более пятидесяти истребителей ВВС Израиля, действовавших под руководством разведывательного управления, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



    Результаты
    6 комментариев

    Целью удара стало нанесение ущерба иранской программе по разработке ядерного оружия.

    В заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля отмечается, что атака была совершена на объект, который позволил бы иранским властям увеличить масштабы и темпы обогащения урана для создания ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана намекнули на возможность применения неизвестных ранее методов борьбы против Израиля, отметив наличие тактических сюрпризов в своем арсенале.

    До этого глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть города, чтобы спасти свои жизни. Кроме того, Иран заявлял, что ударил по авиабазам Израиля, с которых началась израильская агрессия.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 12:58 • Новости дня
    Fars: Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив

    Tекст: Вера Басилая

    Удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, сообщило агентство Fars.

    Агентство Fars со ссылкой на очевидцев заявило, что удары ВС Ирана по израильской территории привели к полной парализации Тель-Авива, передает ТАСС.

    Жители города были вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах из-за угрозы новых атак.

    Очевидцы сообщили, что иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане начали покидать Израиль. Люди выезжают через сухопутную границу с Иорданией, а также пытаются эвакуироваться по морю, направляясь в сторону Кипра.

    Кроме того, по информации источника, в Тель-Авиве отмечены значительные перебои с электроснабжением и поставками топлива.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Ранее Иран нанес ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы недалеко от Тель-Авива.

    Кроме того, Иран также провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.

    Иранские ракеты и дроны поразили военную базу Глилот и разведцентр АМАН.

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

    Песков заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана

    Кремль заявил о «галопирующей эскалации» конфликта Израиля и Ирана
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение между Израилем и Ираном развивается по сценарию галопирующей эскалации, а уровень непредсказуемости ситуации сейчас абсолютный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, конфликт между Израилем и Ираном развивается по сценарию стремительной эскалации, уровень непредсказуемости в ситуации достиг максимума, передает ТАСС.

    Песков отметил, что ситуация вызывает тревогу и требует пристального внимания. Он указал, что в Кремле слышали заявления о призывах президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться, а также намеки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможность физического уничтожения духовного лидера Ирана.

    «Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный», – заявил Песков.

    Кремль призвал и Израиль, и Иран к максимальной сдержанности, чтобы впоследствии стороны могли перейти к политико-дипломатическому урегулированию.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    35 комментариев

    Песков выразил надежду на переход к мирному диалогу для разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил об осложнении ситуации вокруг иранской ядерной программы. Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

    Комментарии (0)
    Главное
    Полиция Еревана задержала российского бизнесмена Карапетяна
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов
    FT: Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7
    Пушков предупредил Трампа о проклятии президентов США
    Названы самые ожидаемые в России зарубежные бренды
    Якутия назвали способной удовлетворить мировой спрос на редкоземельные металлы
    Россия заняла третье место по доступности пикника среди экономик G20

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским

    Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который специально прилетел для этого в Канаду. Его визит готовился Киевом заранее: на сей раз Украина хотела просить Вашингтон не о бесплатных поставках оружия, а планировала обсудить закупку вооружений. Как говорят эксперты, Трамп намеренно вернулся в Вашингтон, чтобы не давать Зеленскому никаких гарантий и новых обещаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации