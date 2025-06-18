Турция решила создать собственный щит ПВО «Стальной купол»

Турция решила создать национальную многоуровневую ПВО в течение трех лет

Tекст: Вера Басилая

Турция планирует создать к 2028 году полностью национальный щит противовоздушной обороны. Его основу составит многоуровневая система ПВО «Стальной купол», которая объединит в единую сеть все виды оружия, в том числе лазерного, и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ТАСС.

Решение о создании «Стального купола» было принято в августе 2024 года на заседании Совета национальной безопасности Турции. Разработкой систем оружия для системы ПВО занимаются компании местного ВПК.

Актуальность создания турецкого щита ПВО возросла на фоне ирано-израильского конфликта, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган объявил о планах увеличить производство ракет средней и большой дальности.

Система «Стальной купол» будет состоять из четырех эшелонов: ЗРК малого радиуса действия, систем ПВО малой и средней дальности, повышенной дальности и лазерной обороны.

Главным недостатком для реализации планов Турции является отсутствие у нее в настоящее время собственной системы глобального позиционирования. Над его устранением, как сообщает газета, совместные работы проводят местные компании, чтобы к 2030 году ввести в строй отечественную спутниковую систему наведения.

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