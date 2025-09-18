Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Захарова заявила о продолжении уничтожения УПЦ «мем-канонизацией» Зеленского
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление обложки украинского журнала, где Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак изображены как святые.
Захарова обратила внимание на обложку одного из украинских журналов, на которой Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак предстают в виде святых. «Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем*-канонизацией упырей», – заявила дипломат в Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.
Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви.
Украинская православная церковь подала встречные иски против властей Украины.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента