Захарова заявила о продолжении уничтожения УПЦ «мем-канонизацией» Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Захарова обратила внимание на обложку одного из украинских журналов, на которой Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак предстают в виде святых. «Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем*-канонизацией упырей», – заявила дипломат в Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что действия властей Украины приведут к использованию храмов канонической Украинской православной церкви как бань и саун.

Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви.

Украинская православная церковь подала встречные иски против властей Украины.