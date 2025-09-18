Слюсарь: Над Ростовской области отразили массированную атаку дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Дроны перехвачены и уничтожены в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах, указал врио главы региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никто не пострадал. В Красносулинском районе начался пожар сухой растительности, огонь распространился на площадь в 800 квадратных метров, но его уже потушили.

Напомним, всего над страной за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Над Ростовской областью нейтрализовали 23 БПЛА.

Вечером в среду над тремя российскими регионами уничтожили шесть украинских дронов.