Над Россией за ночь уничтожили 43 украинских дрона
Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа, указало Минобороны России.
Над Ростовской областью нейтрализовано 23 дрона, над Волгоградской – 11, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Курской областью уничтожили пять беспилотников, над Крымом – три, над Белгородской областью – один.
Вечером в среду над тремя российскими регионами уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа.
Также в среду дроны ВСУ повредили административное здание в Белгороде, ущерб получили кровля и окна, никто не пострадал.
В ночь на среду над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников