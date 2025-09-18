Над Россией за ночь уничтожили 43 украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Ростовской областью нейтрализовано 23 дрона, над Волгоградской – 11, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Курской областью уничтожили пять беспилотников, над Крымом – три, над Белгородской областью – один.

Вечером в среду над тремя российскими регионами уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа.

Также в среду дроны ВСУ повредили административное здание в Белгороде, ущерб получили кровля и окна, никто не пострадал.

В ночь на среду над российскими регионами уничтожили восемь украинских беспилотников