За ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
В ночь со вторника на среду над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Над Ростовской и Брянской областями сбили по три дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Воронежской и Курской областями уничтожили по одному дрону.
Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.
Напомним, вечером во вторник над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников.
До этого за час над Курской областью сбили 24 украинских дрона.