  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    17 сентября 2025, 07:45 • Новости дня

    За ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со вторника на среду над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской и Брянской областями сбили по три дрона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Воронежской и Курской областями уничтожили по одному дрону.

    Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

    Напомним, вечером во вторник над российскими регионами уничтожили пять украинских беспилотников.

    До этого за час над Курской областью сбили 24 украинских дрона.

    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (26)
    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (13)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итальянский суд принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Суд решил экстрадировать обвиняемого в ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом адвокат подозреваемого сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. Сам обвиняемый также намерен обжаловать экстрадицию.

    Ранее сообщалось, что в европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Кузнецова задержали в Италии по запросу Германии по делу о «Северных потоках». И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что в расследовании теракта пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, ее подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россиянка, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб, она изготовила самодельную бомбу с помощью полученных от кураторов инструкций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В августе 2025 года она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела его в действие, после чего сняла момент взрыва на мобильный телефон.

    Запись, как уточнили в ФСБ, женщина отправила своему куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего расследуются.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку. В Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за переводы военным Украины в криптовалюте.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Глава Госдепа США Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон рассчитывает сохранить возможность посредничества по мирному урегулированию на Украине и надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил журналистам, что подобное развитие событий было бы крайне негативным. Он подчеркнул, что если лидер США Дональд Трамп откажется от участия в мирном урегулировании или ведет санкции против России, то в мире не останется никого, кто смог бы выступать посредником. Рубио отметил, что администрация США надеется избежать такого развития событий, поскольку считает его крайне негативным.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    Президент США признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным из-за трудностей в урегулировании украинского кризиса.

    Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерегал от излишнего оптимизма.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди: Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку усилиям США по поиску мирного решения конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», – заявил Моди в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп назвал беседу с Моди «чудесной» и поблагодарил индийского премьера за выраженную поддержку усилий по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти.

    Центробанк Индии начал снижать вложения в американские гособлигации и наращивать золотой запас задолго до торговых пошлин США.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 21:55 • Новости дня
    Зеленский на встрече с однопартийцами признался, что готовится к худшему

    Зеленский признался, что допускает худший сценарий разрешения конфликта

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    «По словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые пытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины. Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году», – приводит «РБК Украина» слова источника с вышеозначенной встречи.

    Они уточнили, что военному вопросу была посвящена основная часть встречи, длившейся два часа. Вопрос выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.


    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 22:44 • Новости дня
    Foreign Policy указал на утрату Зеленским связи с реальностью

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение последнего месяца правительство Украины приняло две важные меры, связанные с истощенными вооруженными силами, однако эти шаги вызвали неоднозначную реакцию и заставили некоторых наблюдателей усомниться в том, что Владимир Зеленский и его советники адекватно оценивают ситуацию за пределами коридоров власти в Киеве.

    Собеседники журнала Foreign Policy заподозрили, что Зеленский и его команда пребывают в некоем «пузыре», который держит их оторванными от реальности, поэтому инициативы, которые предлагают власти, требуют очень подробного пояснения.

    Издание упоминает две идеи правительства Украины – драконовские меры за нарушения воинской дисциплины и позволение молодым людям до 22 лет покидать страну. Обе новинки вызвали у народна настороженность и недоумение.

    «Неудачные военные реформы накладываются на другие промахи правительства, которые проливают свет на ближайшее окружение советников президента. <...> Действительно, опросы показывают, что уровень недоверия населения к партиям и парламенту очень высок, хотя в этом нет ничего нового. Украинцы давно скептически относятся к этим институтам», – сказано в статье.

    FP отмечает, что попытки Зеленского заигрывать с молодыми украинцами ради рейтинга дают быстротечный эффект: он находится у власти почти шесть лет, вопиющая ошибка в борьбе с коррупцией показала, что его внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества.

    «Очевидный вывод заключается в том, что Зеленскому нужен новый советник, знания которого помогут восстановить связи с украинской общественностью», – делает вывод автор материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бессент еще в апреле назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохими советниками. Теперь Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта.

    Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами.

    Кроме того удары наносились по базе горючего, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 ЗРК,  25 123 танка и другие бронемашины, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. Ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщили в полиции Варшавы, передает ТАСС.

    Их допрашивают сотрудники Агентства внутренней безопасности вместе с полицией.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент не связан с шпионской деятельностью.

    Добжиньский сообщил, что дрон был запущен, вероятно, для съемки видео в Лазенковском парке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял, что по делу о пролете над правительственными зданиями дрона задержаны двое граждан Белоруссии.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Спецслужбы Киева предложили россиянке 8 тыс. долларов за диверсию на Транссибе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россиянке за подрыв железной дороги на Транссибирской магистрали в Забайкалье предлагали 8 тыс. долларов, сообщила задержанная на допросе.

    «Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, 8 тыс. долларов», – сказала задержанная о своем кураторе на допросе, передает ТАСС.

    Она добавила, что после получения задания закупила компоненты для самодельной бомбы, собрала ее по инструкции, а затем привела в действие.

    Подозреваемая добавила, что сняла момент взрыва на камеру мобильного телефона и отправила запись куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Кроме того, ей грозит обвинение в госизмене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

    Напомним, ФСБ задержала в Новосибирске россиянку по подозрению в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе. По версии следствия, за вознаграждение она подорвала самодельной бомбой железнодорожные пути.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:21 • Новости дня
    В Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине

    Итальянский аналитик Орсини заявил о превосходстве ВС России над ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил видный политолог профессор Алессандро Орсини в своей колонке для газеты Il Fatto Quotidiano,

    Ведущий итальянский аналитик Алессандро Орсини заявил, что американское вооружение не способно изменить расстановку сил на Украине, подчеркнув российское преимущество, передает ТАСС.

    По его словам, даже возможная передача Киеву любых образцов американских вооружений не изменит положение, поскольку у России сохраняется значительное преимущество в численности армии и запасах оружия.

    «Какое оружие Трамп мог бы предоставить Зеленскому для победы? Ответ – никакого. У США нет военных средств, которые, если их передать украинцам, могли бы переломить ход конфликта», – заявил Орсини.

    Эксперт также считает ошибочным мнение о том, что Россия уже исчерпала предел своих возможностей.

    Орсини подчеркнул, что конфликт на Украине продолжается из-за отказа Европы признать переход ряда территорий под российский контроль и демилитаризацию страны. По его мнению, эти условия означали бы поражение Европы, поэтому они отвергаются.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона продолжится при условии финансирования поставок со стороны Европы и координации усилий НАТО. В рамках новой военной помощи Украине будут переданы 17 систем Patriot.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Киеву только при условии их оплаты со стороны европейских партнеров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Захарова сыронизировала по поводу объявления в розыск Памфиловой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на объявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой в розыск Службой безопасности Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

    «Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову по обвинениям в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

    Комментарии (0)
    Главное
    Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане»
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Агроном объяснил необходимость высаживания сидератов в конце дачного сезона
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации