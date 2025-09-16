Мэр Лондона стал самым высокооплачиваемым чиновником Британии

Мэр Лондона Садик Хан стал самым высокооплачиваемым чиновником Британии

Tекст: Ирма Каплан

Зарплата мэра Лондона выросла до 170 тыс. фунтов стерлингов в год (230 тыс. долларов) после повышения на 5 тыс. фунтов стерлингов, пишет британская Standard.

Это почти на 1 тыс. фунтов стерлингов больше, чем нынешняя зарплата премьер-министра. По данным библиотеки Палаты общин, Кир Стармер как член парламента имеет право на 93 904 фунта стерлингов и получает 75 440 фунтов стерлингов в качестве министерской зарплаты, что составляет в общей сложности 169 344 фунта стерлингов (231 342 доллара) в год.

Однако Стармер зарабатывал бы больше, чем мэр, если бы потребовал полное министерское пособие в размере 80 807 фунтов стерлингов. Повышение зарплаты мэра на 3,2% связано с выплатой компенсации местным властям – суммы, выплачиваемой сотрудникам мэрии по всей стране, – и соответствует рекомендациям независимой комиссии.

«После независимой проверки, проведенной в 2024 году, администрация Большого Лондона ввела в действие единый процесс определения ежегодного повышения заработной платы мэру и членам Лондонской ассамблеи на весь срок полномочий. Это гарантирует, что любое потенциальное повышение заработной платы будет определено беспристрастным, справедливым и простым способом, увязанным с выплатами местным органам власти. Это не зависит от мэра и соответствует многолетней практике», – пояснил представитель мэра Лондона.

Он добавил, что численность сотрудников мэрии увеличилась, что отражает значительное расширение полномочий и ответственности мэра с момента первого избрания Садика Хана.

Как уточнила Standard, когда газета два месяца назад сообщила, что заместители мэра и главные помощники Хана получили ежегодные повышения, мэр еще не решил, соглашаться ли на повышение зарплаты. Новая зарплата была незаметно опубликована на веб-сайте администрации Большого Лондона как часть официальной биографии мэра и должностной инструкции.

