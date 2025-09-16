На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Мосгорсуд прекратил разбирательство по делу о клади авиакомпании «Победа»
В Московском городском суде завершилось производство по делу, связанному с размерами ручной клади авиакомпании «Победа», после отказа прокурора от иска.
Постановление было отменено полностью, а административное дело закрыто, сообщили в инстанции ТАСС.
В ходе апелляционного производства прокурор отказался от своих требований, что послужило основанием для прекращения дела.
Напомним, «Победа» пыталась отменить решение суда об увеличении размеров ручной клади. Суд обязал перевозчика изменить правила провоза ручной клади в пользу пассажиров. В итоге ей пришлось исполнять судебное постановление –изменить правила провоза ручной клади.