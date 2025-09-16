СК завел дело после гибели пятерых человек в вездеходе в Забайкалье

Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

Tекст: Вера Басилая

В День города-героя Керчи администрация ресторана «Летка», расположенного на улице Театральной, отказала в обслуживании участнику спецоперации на Украине и его супруге, после чего их попросили покинуть заведение, сообщается в Telegram-канале «Аргументы недели».

Поводом стало то, что мужчина пришел в военной форме, несмотря на то что он был абсолютно трезвый и спокойный. Как отмечается, дефекты речи у бойца связаны с ранением в голову.

После инцидента участник спецоперации обратился в полицию и потребовал проверить ресторан на предмет дискриминации военнослужащих и возможной связи владельцев с враждебными организациями. По его словам, подобные случаи происходят не впервые – ему неоднократно отказывали в посещении заведений по той же причине.

Позже стало известно, что администрация Керчи издала распоряжение, запрещающее посещать рестораны и кафе людям в военной форме, даже если речь идет о частичных элементах одежды.

Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.

До этого в Казани бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за ношения военной формы.

Также охрана московского ресторана «Магадан» не пропустила в заведение российского офицера.