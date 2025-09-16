На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
СК завел дело после гибели пятерых человек в вездеходе в Забайкалье
В Каларском округе Забайкальского края вездеход утонул при переправе через водоем, погибли пять работников предприятия, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье о предоставлении некачественных услуг, повлекших смерть, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Вездеход, принадлежащий ООО «Икабья», затонул на расстоянии 15 км от поселка Чина во время переправы через водоем. В момент происшествия в машине находились девять человек, пятеро из них, по предварительным данным, утонули.
Четыре человека смогли спастись, рассказал глава Каларского округа Владимир Устюжанин.
Прокуратура региона начала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить, как организация работодателя соблюдала правила охраны труда и безопасности дорожного движения.
