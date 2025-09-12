Два человека погибли при аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Армения отказалась быть «младшим братом» России

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. <…> Отношение России к Армении – не так, как к старшему–младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

Хачатурян отметил, что армянские власти стремятся к тому, чтобы российская сторона учитывала независимость решений Еревана.

Хачатурян отметил, что Ереван рассчитывает на учет Москвой самостоятельных решений армянских властей. По его словам, армянское правительство должно само определять, с кем и как строить торговлю, деловые связи и дипломатические отношения, руководствуясь интересами жителей страны и ее благополучием.

Президент республики также признал экономическую зависимость Армении от России, однако указал, что и Россия в определенной мере зависит от Армении в экономическом плане. Он подчеркнул, что экономика страны диверсифицирована, а партнерские отношения развиваются как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом.

Комментируя слова вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости Армении выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом, Хачатурян отметил, что на данный момент никаких противоречий или нарушений условий сотрудничества ни с одной из сторон не возникает. Он заверил, что действия армянских властей полностью соответствуют концепции диверсификации экономики, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает шаги Армении как возможное начало выхода из ЕАЭС, так как вступление в Евросоюз считает несовместимым с нахождением страны в союзе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза, и решение по этому вопросу должно принять правительство Армении.