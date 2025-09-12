Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Два человека погибли при аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на горе Эльбрус
На однокресельной канатной дороге в районе Эльбруса произошла авария, в результате которой погибли два человека, идет эвакуация.
Два человека погибли на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии из-за аварии на однокресельной канатной дороге, передает ТАСС.
«Предположительно, один погибший - житель Тырныауза, а вторая - отдыхающая», - сказали представители оперативных служб. «Ведется эвакуация с каждой опоры отдельно. Находится на месте большая группа - все спасатели, все сотрудники», - добавил собеседник агентства.
По словам главы республики Казбека Кокова, эксплуатантом объекта является частная компания ООО «МКД Эльбрус».
На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация тел погибших. Информации о других пострадавших не поступало. По предварительным данным, инцидент произошел в результате схода троса с ролика одной из опор.
