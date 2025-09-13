Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Причиной ЧП на канатной дороге на Эльбрусе назвали соскочивший канат
В Telegram-канале института развития «Кавказ.РФ» причиной ЧП на канатной дороге на Эльбрусе, в котором погибли три человека, указали соскочивший с балансира канат.
«На кресельной канатной дороге, принадлежащей частной компании ООО «МКД Эльбрус», произошло чрезвычайное происшествие. На шестой опоре с балансира соскочил канат, в результате погибло два человека», – сказано в посте.
Там уточнили, что гондольные канатные дороги «Кавказ.РФ» с 3 по 24 сентября закрыты на регламентные работы по подготовке к зимнему сезону.
В сообщении выразили надежду, что правоохранители дадут надлежащую правовую оценка действиям владельца канатной дороги, на которой произошло ЧП.
Напомним, 12 сентября на однокресельной канатной дороге в районе Эльбруса произошла авария. Девять пострадавших были эвакуированы. Количество жертв трагедии к вечеру возросло до трех.