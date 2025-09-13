Причиной ЧП на канатной дороге на Эльбрусе назвали соскочивший канат

Tекст: Ирма Каплан

«На кресельной канатной дороге, принадлежащей частной компании ООО «МКД Эльбрус», произошло чрезвычайное происшествие. На шестой опоре с балансира соскочил канат, в результате погибло два человека», – сказано в посте.

Там уточнили, что гондольные канатные дороги «Кавказ.РФ» с 3 по 24 сентября закрыты на регламентные работы по подготовке к зимнему сезону.

В сообщении выразили надежду, что правоохранители дадут надлежащую правовую оценка действиям владельца канатной дороги, на которой произошло ЧП.

Напомним, 12 сентября на однокресельной канатной дороге в районе Эльбруса произошла авария. Девять пострадавших были эвакуированы. Количество жертв трагедии к вечеру возросло до трех.