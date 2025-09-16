Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.12 комментариев
Трамп захотел признать «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией на фоне убийства активиста Чарли Кирка.
«Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, имя предполагаемого убийцы Чарли Кирка, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после заявления его отца, полицейского с 27-летним стажем, в полицию. СМИ сообщали, что следователи обнаружили на пулях из винтовки, из которой могли убить Кирка, выгравированные лозунги антифашистского движения «Антифа».
Кирк был смертельно ранен во время выступления в университете Юты. Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков для атаки на радикальных левых.