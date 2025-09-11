  • Новость часаЛукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    11 сентября 2025, 16:45 • Политика

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление?

    Политический активист-консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен в среду во время выступления в университете Юты. Он проводил встречу с молодыми людьми разных взглядов в формате «Докажи мне, что я неправ» в рамках тура «Американское возвращение». Как сообщает NBC News, на мероприятие можно было попасть по билету с QR-кодом. Однако администрация учебного заведения не предприняла никаких мер безопасности.

    Примерно на двадцатой минуте общения с аудиторией в Кирка произвели выстрел. Из распространившихся в Сети кадров следует, что пуля попала активисту в шею. Предположительно, огонь велся из здания напротив. Очевидцы публиковали также видеоматериалы, на которых видно мужчину на крыше здания Losee Center примерно в 140 метрах от места происшествия. Двое подозреваемых в этом убийстве были первоначально задержаны, однако вскоре отпущены. «В настоящее время никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено», – заявляет полиция.

    «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки так, как Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше с нами нет. Соболезнования от меня и Мелании его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы тебя любим», – написал Дональд Трамп в Truth Social. Он приказал приспустить флаги в связи с убийством Кирка до вечера 14 сентября.

    Американский лидер назвал смерть активиста «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он заявил о «скорби и гневе» из-за гибели Кирка, напомнил о покушении на себя во время предвыборной кампании и пообещал предпринять дальнейшие меры борьбы с политическим насилием. «Моя администрация найдет всех и каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию», – сказал президент США.

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-глава Белого дома Джо Байден. Схожая реакция последовала и из Европы.

    Кирку был 31 год. В 2012-м он вместе с бизнесменом Биллом Монтгомери основал Turning Point USA (TPUSA) – некоммерческую организацию, которая продвигает консервативные взгляды, идеи свободного рынка, ограниченного правительства и традиционных ценностей среди студентов. Кирк вел шоу Charlie Kirk Today на Trinity Broadcasting Network. Его YouTube-канал насчитывает 3,83 млн подписчиков. Погибший был сторонником Трампа.

    В своих публичных высказываниях активист критиковал киевский режим,

    выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией, пишет РИА «Новости». Так, он заявлял, что Владимир Зеленский мешает мирной сделке, а его «хвастовство» о том, что он не признает потерю Крыма, вредно для переговоров. Активист отмечал, что конфликт на Украине выгоден украинским олигархам и ВПК.

    «Имя Чарли Кирка широкой российской аудитории ни о чем не говорит. Но для гурманов американской политики это фигура знаковая. Если по-простому – это один из ключевых идейных моторов правых республиканцев. Человек, который олицетворял собой идею того, что трампизм перерос имя своего отца-основателя», – отметил директор Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Максим Сучков.

    По мнению эксперта, чтобы понять его практическую полезность, стоит представить: в одной стране к власти пришли люди, убежденные в том, что государству нужна новая социальная и цивилизационная парадигма. «Подобная перепрошивка сознания возможна только если «сверху» принимаются конкретные политические решения, и сам президент является их сторонником (а еще лучше инициатором), а «снизу» эти решения внятно, доходчиво и убедительно растолковывают молодые умные ребята, знающие как укладывать новые смыслы в сознание профильной аудитории», – добавил он.

    «Чарли Кирк был в этой плеяде первым среди равных. Это был американский Данила Багров.

    Он говорил глубокие и важные вещи очень просто, даже по-пацански», – считает Сучков. По оценкам американиста Дмитрия Дробницкого, Кирк входил в пятерку консервативных лидеров США. «Он один из немногих, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой»)», – считает собеседник.

    Он напомнил, что активист представлял серьезную опасность для либералов из-за своего большого влияния на американскую молодежь. «Кирк прорвал несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит левому дискурсу», – добавил эксперт. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Американист Малек Дудаков допускает, что убийство активиста – это попытка запугать всех, кто продвигает консервативную повестку, и вынудить их свернуть свою деятельность. «Сомневаюсь, что преступники достигнут эту цель. Я думаю, сторонники Кирка продолжат его работу: организация Turning Point USA не развалится, а его многомиллионные соцсети будут все так же выпускать контент», – считает аналитик.

    В целом же убийство Кирка демонстрирует раскол США, поляризацию Америки,

    продолжил Дудаков. «Политическое насилие считается в стране нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами, и у Республиканской партии примерно такая же позиция в отношении своих оппонентов», – отметил Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. По его мнению, трагедия в Юте – продолжение политического насилия, которое давно наблюдается в Штатах. «Убийства общественных деятелей в США являются здесь традицией. Чем краше общественные страсти, тем больше убийств, это статистика», – соглашается Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН.

    «Предыдущая администрация внесла огромный вклад в углубление раскола, который проходит не столько по этническому или политическому принципам – правые-левые, демократы-республиканцы, сколько в ценностном плане. Причем коммуникация между двумя существующими Америками минимальна», – указал Долгов.

    Он также считает, что убийство Кирка будет иметь свои последствия. «В следующем году состоятся выборы в Конгресс. Произошедшее в Юте используют в политических целях», – прогнозирует дипломат. Как полагает Новиков, «без повышения уровня экзальтации трамписты почти гарантированно теряют Конгресс на промежуточных выборах, а затем, вполне возможно, и президентские выборы в силу того, что затеянные Трампом реформы сузят общественную поддержку».

    Впрочем, пока вопрос состоит в том, какими станут шаги Белого дома после убийства Кирка,

    сказал Дробницкий. «Если бы у президента в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    А сейчас MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать насилием на насилие и остановить закручивание спирали. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA-патриотов – показывает себя слабо», – акцентировал Дробницкий.

    Схожего мнения придерживается Дудаков. Он допускает, что глава Белого дома попытается «закрутить гайки», побороться с наиболее радикальными демократическими организациями, но, как полагает эксперт, едва ли у Трампа получится достичь прогресса. По прогнозам Дудакова, взлет политического насилия в Штатах будет проявляться и дальше. «Та система сдержек и противовесов, которая действовала раньше в американской политике, постепенно уходит в прошлое», – заключил он.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации