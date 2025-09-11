  • Новость часаДробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    Мнения
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    9 сентября 2025, 09:30 • Новости дня
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом

    Американист Дробницкий: Борьба за «великую» Америку разрушает отношения США с союзниками

    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стремление Дональда Трампа сделать Америку «снова великой» и вернуть рабочие места американцам неминуемо ведет к конфликту с союзниками и ломает сложившуюся систему глобального управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал скандал между США и Южной Кореей, спровоцированный рейдом на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия.

    «Рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия стал довольно нестандартным результатом деятельности иммиграционной и таможенной службы США (ICE)», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что до этого речь шла о выявлении и депортации нелегальных мигрантов.

    «Люди, не имея документов и права на законное пребывание в стране, стараются перебраться через южную границу и закрепиться самыми разными способами. Так, среди прочего, они стремятся в города-убежища, власти которых не отдают их федеральным властям. Задача ICE – вылавливать таких переселенцев и отправлять домой», – детализировал собеседник.

    События вокруг южнокорейского завода отличаются тем, что, во-первых, подавляющее большинство задержанных приехали на территорию США легально, продолжил аналитик. «Затем возникли проблемы: была ли правильно оформлена рабочая виза или оказалась она просрочена – в результате чего, согласно американским законам, нарушители должны быть депортированы», – пояснил Дробницкий.

    Во-вторых, Южная Корея – развитая страна, большой союзник США, и она не является донором массовой нелегальной миграции, добавил эксперт. Примечательна реакция на произошедшее Дональда Трампа, который говорит, что инвестиции в экономику США предполагают не только деньги и установку производственных объектов на территории страны, но и трудоустройство американцев.

    «Иными словами, фабрики строятся не для того, чтобы государства завозили вместе с заводами своих людей. Смысл анонсированной главой Белого дома реиндустриализации заключается в том, чтобы доход получали именно американские рабочие. Так что операция в Джорджии соответствует целям Трампа», – отметил спикер.

    «Другое дело, что это наталкивается на другую серьезную проблему – взаимодействие с союзниками. Нынешний скандал между Вашингтоном и Сеулом показывает, что избавиться от глобализации и сделать «новую Америку», которая, по замыслу президента США, должна стать «снова великой», не так просто», – подчеркнул Дробницкий.

    Он напомнил, что глобализация, с одной стороны, деиндустриализировала Штаты, а с другой – превратила их в «самый вкусный рынок конечного сбыта товаров и самое вкусное место для эмиграции людей со всего мира», а также сформировала довольно прочный союз не только с Европой и с некоторыми странами на Ближнем востоке, но и с государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    «Хорошие отношения строились на том, что страны отправляли своих граждан в США, чтобы те жили лучше, ввозили беспошлинно товары и лишали работы американцев. Но таковой была цена за глобальное управление. Государства становились союзниками не на базе каких-то общих целей, а благодаря тому, что свободная торговля и открытые таможенные границы приручали к союзничеству», – рассказал американист.

    Теперь попытки сделать Америку «снова великой» приведут к логичному итогу: Штаты будут обижать «партнеров». «Трамп неминуемым образом ломает старый союз. Понимает ли он это? Будто бы некоторые чиновники из администрации США полагают, что им удастся чуть-чуть подправить одну проблему, сохранив при этом прежний расклад дел. Но так не бывает, все взаимосвязано», – акцентировал Дробницкий.

    «Сеул и Вашингтон после ситуации с заводом Hyundai пока не рассорились. Этот случай замнут, смягчат, но в дальнейшем он, несомненно, приведет к серьезным для Белого дома последствиям. В частности, в Южной Корее возникнут внутренние дискуссии о том, с кем им быть и примкнуть ли к евразийским державам. То есть, прежняя американская система союзничества и глобального управления неминуемо станет жертвой и сопутствующими потерями в борьбе за становление «снова великой» Америки», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп призвал иностранные компании соблюдать миграционное законодательство. По его мнению, привлекающие квалифицированных иностранных специалистов предприятия должны нанимать и обучать американских рабочих. Заявление прозвучало после рейда на стройке завода Hyundai Motor Group и LG Energy Solution по производству аккумуляторов в американском штате Джорджия. Служба гражданства и иммиграции США задержала 475 человек, среди которых было 300 граждан Южной Кореи.

    Большинство южнокорейцев приехали в Штаты по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории страны без соответствующего разрешения, сообщало агентство Yonhap.

    Этот шаг грозит нарушить цепочку поставок электромобилей и поставить под угрозу запланированные инвестиции на миллиарды долларов, бьют тревогу южнокорейские компании. «Рейд стал серьезным дипломатическим скандалом. Он разразился менее чем через две недели после встречи президента Ли Чжэ Мена с американским коллегой, в ходе которой лидеры двух стран заключили торговую сделку, согласно которой Сеул вложит 350 млрд долларов в американские проекты», – пишет Bloomberg.

    В Сеуле в пятницу подвергли критике действия Вашингтона. «Никто не должен препятствовать экономической деятельности наших компаний, вкладывающих деньги в американский рынок, а также реализации прав и свобод наших граждан», – заявил представитель южнокорейского дипломатического ведомства Ли Джэ Ун, его слова приводит «Интерфакс».

    Министерство выразило посольству США «озабоченность и огорчение» в связи с произошедшим. Глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик позднее сообщил, что Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении задержанных граждан на родину. «Остались только административные процедуры, после чего чартерный рейс доставит их домой», – сказал он.

    Трамп считает, что инцидент не осложнит диалог Штатов с Южной Кореей. «Нет, у нас отличные отношения с Южной Кореей. Действительно хорошие», – сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, создаст ли недавний рейд напряжение в отношениях между двумя странами, передает РИА «Новости».

    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    11 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США

    Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка

    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США
    @ Brandon Bell/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что администрация США «найдет всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка.

    «Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет в том числе об «организациях, которые финансируют и поддерживают» такое насилие. По его словам, сейчас страна переживает «темный момент» своей истории.

    Трамп обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США. «Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», – заявил президент США. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что консервативный активист и радиоведущий Кирк скончался после того, как в него стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта. CNN заявлял, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Кирка, сторонника Трампа, на левых. Комментируя убийство Кирка, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    10 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, в которого стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта, скончался, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем Кирк, а также выразил соболезнования его семье.

    Трамп заявил, что распорядился приспустить флаги в связи со смертью своего соратника.

    CNN считает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Кирка, так и о том, что он находится в больнице. Также сообщалось о задержании подозреваемого, но позднее эта информация была опровергнута.

    9 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США

    Политолог Шеслер: Киев закрыл глаза на убийство украинки в США

    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    @ IRYNA ZARUTSKA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и мировое заукраинство пытаются замолчать убийство украинской беженки в Северной Каролине. Ведь в противном случае всем станет очевидно, что «град на холме» – на самом деле крайне опасная территория, на которой преступления стали совершенно обыденным явлением, и до этого страну довела Демпартия, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США.

    «Отсутствие реакции со стороны властей Украины и мирового заукраинства на убийство Ирины Заруцкой в США объяснимо и в каком-то смысле даже не вызывает удивления. Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    При этом текущее положение дел внутри Штатов – разгул бандитизма, рост преступности – следствие политики «партии осла», добавила собеседница, напомнив о движении Black Lives Matter (BLM), которое «фактически сделало безнаказанными рецидивистов и злоумышленников».

    Украинская власть пытается замолчать эпизод в Северной Каролине, ведь в ином случае они распишутся в показаниях против своих покровителей. «Всем станет очевидно, что "благословенное американское государство", "град на холме" – на деле крайне опасная территория, на которой убийство, ограбление или изнасилование стали обыденным явлением», – акцентировала эксперт.

    «Если бы украинку убили в другой стране, то офис Владимира Зеленского "поднял бы на щит" случившееся», – считает аналитик. По ее мнению, то, что сейчас киевские власти и либеральные СМИ закрыли глаза на преступление, глобально не повлияет на восприятие Украины в мире.

    «Да, Дональд Трамп использует эпизод в своей политической борьбе с демократами. Но на Банковой уповают на поддержку Демпартии. Украина как была, так и останется в глазах ряда западных стран якобы несчастной жертвой», – заключила Шеслер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в американском городе Шарлотт несут демократы, которые «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Он отметил, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

    «Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы!» – подчеркнул глава Белого дома. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который тоже претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

    Трамп также задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Примечательно, что на сайте The New York Times сюжетов по запросу «Ирина Заруцкая» не оказалось. На этом фоне сын президента США Трамп-младший назвал «клоунами» тех пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но не комментируют убийство украинки.

    Напомним, убийство 23-летней украинской беженки произошло в общественном транспорте. Из видеозаписи, опубликованной властями, следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.

    Мэр Шарлотта, демократ Вай Лайлс, выступила против широкого распространения видео с убийством девушки. Она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.

    10 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    9 сентября 2025, 00:40 • Новости дня
    Трамп обрушился с обвинениями на демократов из-за гибели украинки в США
    Трамп обрушился с обвинениями на демократов из-за гибели украинки в США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В США жертвой немотивированной агрессии чернокожего пассажира трамвая стала 23-летняя девушка с Украины, которая переехала туда в 2022 году с матерью, братом и сестрой. Подозреваемого задержали, но, по словам американского президента Дональда Трампа, он был профессиональным бандитом, которого арестовывали более десятка раз.

    «Я видел ужасное видео с красивой, молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, чтобы спастись от жестокой войны на Украине. Она в прошлом месяце спокойно ехала в поезде Charlotte Area Transit System, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный сумасшедший», – приводит слова Трампа в соцсети Truth портал Scrippsnews.

    Трамп негодует, спрашивая, «какого черта он ездил на поезде и разгуливал по улицам?», восклицая о том, что «таких преступников нужно сажать за решетку».

    «Кровь этой невинной девушки буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму. <...> Северной Каролине, как и каждому штату, нужны закон и порядок, и только республиканцы смогут их обеспечить!» – высказался Трамп о резонансной истории.

    Как ранее сообщал телеканал NBC News, камеры показали, что нападение было совершенно неспровоцированным, до него девушка никак не контактировала с нападавшим, которым оказался 34-летний Декарлос Браун-младший. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер тоже обвинил в инциденте Демократическую партию.

    «Демократическая партия на всех уровнях – судьи, политики, ученые, некоммерческие организации – организована вокруг защиты и покровительства преступникам, чудовищам и извращенцам. Чем отвратительнее угроза, тем активнее Демократическая партия работает над ее защитой и поддержкой», – написал он в соцсети Х.

    Илон Маск, ранее занимавший неофициальную должность советника в администрации Трампа, прокомментировал инцидент в нескольких постах на X.

    «Давайте изменим закон. В то же время назовите и пристыдите окружных прокуроров и судей, которые потворствуют убийствам, изнасилованиям и грабежам. Но особенно пристыдите тех, кто финансировал кампании окружных прокуроров и судей. Это будет иметь решающее значение», – высказался предприниматель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых; подозреваемый задержан и госпитализирован.

    10 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    9 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Советник Трампа обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США

    Советник Наварро обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США

    Советник Трампа обозвал страны БРИКС вампирами и предсказал им крах без США
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро осудил альянс БРИКС и назвал страны-участницы «вампирами», недобросовестная торговая практика которых наносит ущерб американской казне.

    Наварро заявил, что страны-члены БРИКС не смогут выжить, если не будут продавать свою продукцию Соединенным Штатам, поскольку их экспорт влияет на американцев из-за «недобросовестной торговой практики», Tribune India.

    «Суть в том, что ни одна из этих стран не сможет выжить, если не будет продавать Соединенным Штатам свою продукцию, а когда они продают Соединенным Штатам свой экспортный товар, они, как вампиры, станут высасывать нашу кровь досуха своей нечестной торговой практикой. Давайте посмотрим, что произойдет. Но я не понимаю, как страны БРИКС могут оставаться вместе, поскольку исторически все они ненавидят и убивают друг друга», – сказал Наварро.

    Трамп ранее неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что группе БРИКС придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.


    10 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    NI: Путин не впечатлился пролетом B-2 над Аляской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин не впечатлился полетом бомбардировщиков B-2 во время встречи с американским коллегой в Аляске, пишет журнал National Interest.

    Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit во время выхода Путина из самолета и рукопожатия, говорится в материале National Interest.

    Это не удивило российского лидера, в ответ тот лишь «ухмыльнулся», сообщается в статье.

    При этом отмечается, что российская подлодка проекта «Ясень» подошла к атомному авианосцу ВМС США «Джеральд Р. Форд» во время операции НАТО по поиску субмарины у берегов Норвегии.

    Российская сторона сообщила американской и европейской сторонам о том, что Москву не беспокоит присутствие авианосца. По мнению журнала, это сообщение рассматривается как ответ на пролет B-2 над Аляской во время визита Путина.

    Напомним, в ходе встречи с Путиным на Аляске развернули красную дорожку и провели пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    9 сентября 2025, 21:43 • Новости дня
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    Белый дом назвал удары Израиля по Катару «шансом на мир»
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары Израиля по Катару, который является суверенной страной и союзником США, безусловно, «печальный инцидент», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Она добавила, что американский президент Дональд Трамп в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху при этом заметил, что это может стать  «шансом на мир» на Ближнем Востоке.

    «(Это) не помогает в реализации целей ни Израиля, ни США, но уничтожение ХАМАС, который наживался на бедствиях жителей Газы, достойная цель», – сказала на брифинге Ливитт.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику известить катарские власти о готовящемся ударе по Дохе, выразив сожаление по поводу ситуации.

    Власти Катара заявили, что узнали об израильском ударе по Дохе во время атаки, а не до нее.

    11 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США

    Американист Дудаков: США превращаются в перманентную горячую точку планеты

    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политическое насилие в США становится нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии. Ситуация в стране будет лишь усугубляться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал убийство соратника Дональда Трампа – Чарли Кирка.

    «США переживают крупнейший всплеск политического насилия со времен турбулентного периода 1960-х – 1970-х годов. Тогда убили многих политиков и активистов, среди которых – Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди и его брат Роберт (Бобби). Сейчас ситуация схожа. Так, на Дональда Трампа было совершено два покушения, а теперь застрелен соратник главы Белого дома», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Чарли Кирк был очень популярным республиканским деятелем. Он возглавлял Turning Point USA – крупнейшую в стране консервативную молодежную организацию и активно работал с молодыми людьми, в частности проводил лекции и дебаты в университетах. Кирк сыграл не последнюю роль в победе Трампа на выборах, добавил собеседник, отметив, что за республиканца проголосовала рекордная для партии доля молодежи.

    «Активист олицетворяет новую волну республиканцев, которые поднаторели в нынешних культурных войнах, связанных с феминизмом, расово-гендерной повесткой. Они отличаются от «старой школы» взглядами на внешнюю политику: молодые представители Республиканской партии негативно относятся к Украине и критикуют Израиль, в то время как старшие зачастую были ястребам», – сказал Дудаков.

    Аналитик допускает, что убийство активиста – это попытка запугать всех, кто продвигает его повестку, и вынудить их свернуть свою деятельность. «Сомневаюсь, что преступники достигнут эту цель. Я думаю, сторонники Кирка продолжат его работу: организация Turning Point USA не развалится, а его многомиллионные соцсети будут все так же выпускать контент», – считает эксперт.

    Убийство Кирка демонстрирует раскол США, поляризацию Америки, продолжил собеседник. «На этом фоне политическое насилие считается в стране нормой. Демократы воспринимают республиканцев буквально фашистами и врагами демократии, и у Республиканской партии примерно такая же позиция в отношении Демпартии», – отметил Дудаков, подчеркнув при этом, что произвол исходит чаще со стороны демократического либерального лагеря, который никак не ограничивает себя в методах.

    Американист допускает, что виновные в убийстве Кирка так и не будут пойманы. «Полиция сработала скверно. Им не удалось по горячим следам найти человека, который стрелял в активиста. Есть вероятность, что общественность не узнает о личности преступника и его мотивах. Тем более, что не все в правоохранительной системе лояльны команде Трампа и поддерживают его взгляды. Поэтому возможен прецедент прямого саботажа», – рассуждает спикер.

    По его прогнозам, взлет политического насилия в Штатах будет проявляться и дальше. «Та система сдержек и противовесов, которая действовала раньше в американской политике, постепенно уходит в прошлое. Глава Белого дома попытается закрутить гайки, побороться с наиболее радикальными демократическими организациями, но едва ли у него получится достичь прогресса», – считает Дудаков.

    Он указал на результаты одного из опросов, согласно которому половина общества в США опасается, что рано или поздно ситуация раскола может вылиться в сценарий полномасштабной гражданской войны. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе этого исключать нельзя. А любая нестабильность в Америке будет становиться фактором нестабильности для всего остального мира. Таким образом, страна превращается в перманентную горячую точку на планете Земля», – заключил аналитик.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    10 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Axios узнал о ярости советников Трампа после удара Израиля по Катару

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник утром американские военные заметили израильские самолеты, летевшие на восток в сторону Персидского залива и запросили разъяснения, но к тому времени, когда Израиль предоставил их, ракеты уже были в воздухе, сообщили три американских чиновника порталу Axios. Их целью была встреча руководства ХАМАС в Дохе.

    «Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых высокопоставленных советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского президента о мире в секторе Газа», – пишет Axios.

    Представители ХАМАС, отмечает портал, встретились в Дохе, чтобы обсудить это предложение. Белый дом ожидал получить ответ от ХАМАС к концу недели. Катар стал седьмой страной, которую Израиль подверг бомбардировке с 7 октября 2023 года.

    По словам Трампа, он «не в восторге» от произошедшего.

    «Как только Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом Катар. По словам американского чиновника, к тому времени, как Уиткофф связался с ними, бомбы уже достигли цели», – сказано в материале.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    11 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Axios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    Axios: Кирк играл решающую роль в привлечении молодых американцев в консервативную политику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский консервативный активист Чарли Кирк был одной из ключевых фигур в продвижении молодых американцев к консервативной политике, он сыграл заметную роль в избирательных кампаниях Дональда Трампа, пишет Axios.

    Кирк был известен как ведущий подкаста The Charlie Kirk Show, в соцсети X (бывший Twitter) он набрал более 5 млн подписчиков, пишет Axios.

    Свою медиакарьеру Кирк начал в 2012 году с появления на Fox News, а в этом году стал со-ведущим Fox & Friends Weekend.

    «Никто не понимал сердце американской молодежи лучше, чем Чарли», – заявил президент США Дональд Трамп. Он указал, что Кирка любили и уважали все.

    На момент гибели Кирк находился в туре American Comeback Tour, он проводил дебаты с молодежью в университетских кампусах. В организации отметили, что его влияние выходило далеко за пределы студенческих дискуссий: он был близок к Трампу и его сыну, а движение Turning Point USA охватило свыше 3,5 тыс. кампусов. Оно поддерживает республиканских кандидатов.

    Кирк был известен отстаиванием традиционных христианских ценностей и критикой исламской культуры. Активист выступал за экономические перемены в интересах молодого поколения.

    У него остались жена и двое детей.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения. Кирк выступал в поддержку права на ношение оружия в США и оправдывал жертвы ради его сохранения. Трамп пообещал «найти всех виновных» в убийстве активиста.

