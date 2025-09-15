За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

  • Новость часаТуск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 сентября 2025, 14:40 • В мире

    @ Zuma/ТАСС,REUTERS/Luke MacGregor

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка?

    Как и ожидалось, президент США Дональд Трамп использовал убийство одного из самых известных молодых республиканских политиков Чарли Кирка для атаки на радикальных левых. Он пообещал преследовать «всех и каждого, кто внес вклад в это зверское преступление… включая те организации, которые спонсировали и поддержали его».

    Проще говоря, преследовать лидеров так называемых прогрессистов – то есть ультралевых, распространяющих атмосферу ненависти к традиционным ценностям и к тем, кто эти ценности уважает. А также тех, кто является основными донорами Демократической партии, как раз и защищающей интересы американских «прогрессистов».

    Трамп уже обозначил приоритетную цель – это миллиардер Джордж Сорос и «его радикально-левый сын Алекс», которые подпадают под эти оба критерия. По словам Трампа, Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму». А все потому, что именно Сорос, по мнению Трампа, финансировал американских экстремистов.

    Фонд Сороса «Открытое общество» действительно финансирует различные прогрессистские программы по всему миру. Прежде всего он сосредоточен на защите прав человека (под которыми понимается прежде всего защита нетрадиционных ориентаций), а также вмешательстве в электоральные процессы (под предлогом расследования коррупционных дел).

    «Сам же Сорос и связанные с ним политические суперкомитеты (общественные организации, которые собирают деньги политикам на выборы – прим. ВЗГЛЯД) являются крупнейшими донорами предвыборных кампаний кандидатов от Демократической партии, а также их иных проектов», – пишет британская Independent со ссылкой на данные американского аналога ЦИК. Так, например,

    Сорос был крупнейшим донором демократов на промежуточных выборах 2022 года, предоставив партии 128,5 млн долларов.

    Возможно, поэтому Джо Байден перед уходом из Белого дома наградил Сороса высшей гражданской наградой США – Президентской медалью Свободы. И Сорос продолжает оправдывать ее получение – так, в 2025 году он потратил аж два миллиона долларов на то, чтобы помочь «правильному» кандидату Сьюзан Кроуфорд победить на выборах в Верховный суд Висконсина.

    Ну и, конечно же, он помогает другим противникам действующего президента США. Именно Сорос, по мнению Трампа, стоит за протестами против ввода федеральных войск для наведения порядка в американских городах, а также против депортации нелегалов. «Это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения. Это уличные беспорядки. И мы будем это расследовать», – заявил американский президент.

    Трамп хочет сажать Сороса при помощи закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations – коррумпированные организации, находящиеся под влиянием рэкетиров), который раньше использовали для борьбы с мафией, а также нелегальными букмекерскими и ростовщическими организациями. То есть, проще говоря, всяких ОПГ, занимающихся махинациями. Осужденным по нему грозит до 20 лет тюрьмы с конфискацией всех доходов, полученных преступным путем – и для этого следствию достаточно доказать два случая рэкета (под которым в США понимается мошенничество, вымогательство, взяточничество, которые были совершены в течение 10-летнего периода). Самого Трампа пытались судить по этому закону за то, что он якобы пытался повлиять на результаты голосования в Джорджии во время президентских выборов 2020 года.

    Структуры Сороса, конечно же, отрицают все обвинения. «Фонд "Открытое общество", основанный Джорджем Соросом и возглавляемый Алексом Соросом, не поддерживает и не финансирует сопряженные с насилием протесты… Мы выступаем за защиту фундаментальных прав, которые гарантированы Конституцией США. В том числе и право на свободу речи и мирный протест, которые являются отличительными чертами любой демократии», – говорится в заявлении организации.

    В их поддержку сейчас высказываются и многочисленные СМИ, а также правозащитные организации. «Вендетта Трампа против Сороса является примером его диктаторского правления», – приводит издание The Hill слова главы одной из финансируемых Соросом НКО Сванте Мирика. По его мнению, «Трамп нагло злоупотребляет своей властью, угрожая, запугивая и нападая на политических оппонентов, независимые СМИ, университеты, юридические фирмы, некоммерческие организации – любые институты, которые могут оказать сопротивление его разрушительной для страны программе».

    В какой-то степени критики Трампа правы – он действительно злоупотребляет властью, пытаясь посадить Сороса и запугать другие подобные «кошельки» Демократической партии. Однако здесь интересы Трампа и республиканцев совпадают с интересами Соединенных Штатов как государства и американской политической системы в целом. Трамп уверен, что люди наподобие Сороса пускают эту систему вразнос.

    Джордж Сорос и его структуры были нужны и полезны Соединенным Штатам до тех пор, пока они работали за пределами американских границ.

    Пока помогали качать правительства в Латинской Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке – а также в странах постсоветского пространства, включая Россию (фонд Сороса был запрещен в России в 2015 году). Однако в последние годы структуры Сороса стали раскачивать лодку и внутри Соединенных Штатов.

    В конце нулевых – начале 2010-х годов, примерно с приходом к власти Барака Обамы, Демократическая партия начала внедрять в США радикальные левые идеи. Как следствие, она столкнулась с резким креном вправо сопротивляющихся нововведением республиканцев. Структуры и технологии Сороса стали применяться для борьбы с набирающим в США силу консерватизмом. С использованием тех же самых технологий, которые «соросята» применяли в других странах.

    «Насилие и убийства – трагическое следствие демонизации тех, с кем вы не согласны, день за днем, год за годом, самым отвратительным и мерзким образом. Годами радикальные левые сравнивали замечательных американцев, таких как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире, – заявил Трамп. – Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране; и он должен прекратиться прямо сейчас».

    Но проблема не только в риторике, но и в целом в насаждении атмосферы ненависти. Эта ненависть разрушает американскую политическую систему.

    Эта система заточена под двухпартийное сотрудничество. Крайне редко бывают ситуации, когда одна партия контролирует все четыре элемента американской власти (Белый дом, Сенат, Палату представителей и Верховный суд) и никогда одна партия не контролирует все пять элементов (куда относится еще и корпус губернаторов). Поэтому система работает тогда, когда партии сотрудничают – левые республиканцы с Демократической партией или правые демократы с Республиканской.

    Атмосфера ненависти приводит к радикализации демократического электората и, соответственно, к избранию радикальных же демократических политиков (им проще пройти через внутрипартийные праймериз). Но главное – обрубает возможности для этого сотрудничества. Следовательно, человек, разрушающий это сотрудничество – в данном случае Сорос, становится прямым врагом американского государства.

    «Мы имеем дело с радикальной левой группой безумцев, которые играют нечестно и всегда так играли», – говорит президент США. По его мнению, именно эта группа людей мешает Америке «исцелиться» – преодолеть раскол между демократами и республиканцами. Раскол, который угрожает не только жизни Трампа, но и самому существованию американского общества и политической системы. Ради этого исцеления Трампу не жалко посадить в тюрьму Джорджа Сороса.

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

