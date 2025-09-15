Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются на всем протяжении фронта в Сумской области. ВСУ завершают переброску подкреплений и предпринимают контратаки, в то время как российские авиация, расчеты ОТРК, беспилотники и артиллерия наносят удары по выявленным целям, говорится в сообщении.

За сутки российские силы отразили одну атаку в районе Андреевки, полностью уничтожив вражескую штурмовую группу комплексным огневым поражением. Южнее Юнаковки продолжаются тяжелые бои.

На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация без существенных изменений, российские ударные беспилотники нанесли удары по позициям противника в районе Павловки.

На Харьковском направлении идут тяжелые бои в лесу западнее Синельниково, а также на левом берегу реки Волчья в Волчанске и на Хатненском участке фронта. ВСУ завершают переброску резервов и продолжают атаки на гражданские объекты в Белгородской области.

В Волчанске на левом берегу российские войска продвинулись на 200 м, расширив плацдарм, противник несет большие потери. В лесу возле Синельниково российские войска заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ, продвинувшись также на 200 м. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продвинулись на 300 м.

На Липцовском участке фронта без изменений, активных действий со стороны ВСУ не зафиксировано.

