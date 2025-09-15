Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?32 комментария
«Северяне» за сутки ликвидировали более 200 украинских военных
Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 200 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются на всем протяжении фронта в Сумской области. ВСУ завершают переброску подкреплений и предпринимают контратаки, в то время как российские авиация, расчеты ОТРК, беспилотники и артиллерия наносят удары по выявленным целям, говорится в сообщении.
За сутки российские силы отразили одну атаку в районе Андреевки, полностью уничтожив вражескую штурмовую группу комплексным огневым поражением. Южнее Юнаковки продолжаются тяжелые бои.
На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация без существенных изменений, российские ударные беспилотники нанесли удары по позициям противника в районе Павловки.
На Харьковском направлении идут тяжелые бои в лесу западнее Синельниково, а также на левом берегу реки Волчья в Волчанске и на Хатненском участке фронта. ВСУ завершают переброску резервов и продолжают атаки на гражданские объекты в Белгородской области.
В Волчанске на левом берегу российские войска продвинулись на 200 м, расширив плацдарм, противник несет большие потери. В лесу возле Синельниково российские войска заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ, продвинувшись также на 200 м. На участке Меловое-Хатнее штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продвинулись на 300 м.
На Липцовском участке фронта без изменений, активных действий со стороны ВСУ не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» сообщили о попытках украинских властей заманить жителей Сумской области в ряды ВСУ.