Хинштейн поблагодарил «героических людей» из УИК в Курской области

Tекст: Антон Антонов

В Льговском, Рыльском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове действовал особый порядок голосования: стационарные участки не использовались, избиратели голосовали на дому – передает ТАСС.

Хинштейн отметил, что члены комиссий ежедневно проходили по 5-7 км, чтобы обеспечить возможность голосования для жителей. «Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить этих без преувеличения героических людей», – сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что каждому жителю региона предоставили возможность отдать свой голос, а в четырех муниципалитетах состоялась досрочная процедура голосования.

По его словам, за весь период выборов не было зафиксировано серьезных нарушений, способных повлиять на их результат. Несмотря на работу ПВО, ракетные угрозы и возможные атаки беспилотников, жители Курской области активно участвовали в голосовании. Активную явку показали и граждане из полностью отселенных приграничных районов, где голосование проходило в пунктах временного размещения.

Согласно данным ЦИК, после обработки 99,03% протоколов Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области с результатом 86,94%, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК показывают, что на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.