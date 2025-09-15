Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?29 комментариев
Озвучены промежуточные результаты на выборах в приграничных с Украиной регионах
Главы приграничных с Украиной регионов сохранили лидерство на выборах
В Брянской и Курской областях обработано более 90% протоколов, в Ростовской области и в Севастополе – около 50%, в Краснодарском крае – более 20%, во всех приграничных с Украиной регионах лидируют действующие руководители.
В Брянской области Александр Богомаз получает 78,99% голосов после обработки 90,12% протоколов. В Курской области Александр Хинштейн набирает 86,8% после подсчета 90,35% бюллетеней. В Ростовской области Юрий Слюсарь лидирует с 81,61% голосов, здесь обработано 49,27% протоколов, передает РИА «Новости».
В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 84,38% по итогам обработки 20,52% протоколов. В Севастополе Михаил Развожаев набирает 80,33% после обработки 50,45% протоколов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах еще в двух приграничных с Украиной регионах, в Белгородскую областную думу и Воронежскую областную думу, лидирует партия «Единая Россия».