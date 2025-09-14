Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.9 комментариев
ПВО сбили пять украинских БПЛА утром над разными регионами
Пять беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО за полчаса утром 14 сентября в разных областях России, сообщили в Минобороны.
Силы ПВО России сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости». Минобороны РФ уточнило, что инцидент произошел утром 14 сентября, с 8.00 до 8.30 по московскому времени. Три БПЛА были уничтожены над Курской областью, еще по одному – над Рязанской и Нижегородской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о ликвидации 80 украинских дронов над регионами России за ночь. Минобороны также сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников за сутки. Разработчики рассказали, что на юге России усиливают меры защиты автовокзалов от атак беспилотников.