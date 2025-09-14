ПВО сбили пять украинских БПЛА утром над разными регионами

На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

Tекст: Ирма Каплан

«Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых подробностей об операции пока нет.

«Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», – сказано в посте.

Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.