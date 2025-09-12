Семейная пара из России осуждена в Грузии за наркотики

Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.7 комментариев
Семейная пара из России осуждена в Грузии на 8,6 лет за наркотики
Семейная пара из России – Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль приговорена Тбилгорсудом в пятницу за наркопреступления к лишению свободы на 8,6 лет каждому, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс». Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Они активно участвовали в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси в конце прошлого года. 17 декабря 2024 года их задержали сотрудники крминальной полиции. При личном досмотре и обыске их жилья было обнаружено наркотическое вещество «Альфа ПВП» – 16 гр.
Граждане России виновными себя не признали и заявили о политических мотивах приговора. Зиновкина в своем последнем слове на процессе заявила, что протестующие против правительства Грузии нуждаются в поддержке. Она и ее супруг после оглашения приговора сообщили,что объявляют голодовку.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября гражданин России Антон Чечин был приговорен Тбилгорсудом за наркопреступления к восьми с половиной годам тюремного заключения. Чечин также не признает себя виновным и говорит о политических мотивах преследования. Его тоже задержали в конце прошлого года, когда в Тбилиси начались акции протеста против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Чечин активно участвовал в них.