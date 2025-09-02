Гражданин России осужден Грузией на восемь с половиной лет за наркопреступления

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Сам Чечин не признает себя виновным и говорит о политических мотивах преследования.

Суд над Чечиным начался в январе, а задержан он был в конце прошлого года, когда в Тбилиси начались акции протеста против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года. Чечин активно участвовал в них.

Окружение Чечина сообщало, что ранее он занимался активной оппозиционной деятельностью в России, а три года назад переехал жить в Грузию.

Обвинение инкриминировало Чечину приобретение и хранение наркотиков в особо крупных объемах, за это ему грозило заключение на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное.