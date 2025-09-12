Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов

Комбригом 115-й бригады ВСУ назначили сдавшегося в Мариуполе подполковника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подполковник Сейдамет Османов назначен новым командиром 115-й бригады вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры. Османов ранее служил в 36-й бригаде морской пехоты, которая в 2022 году сдалась в плен российским войскам в Мариуполе и фактически прекратила существование.

Источник агентства заявил: «По нашим данным, заменит [Дениса] Билыка во главе остатков 115-й бригады подполковник Османов Сейдамет Османович, выходец из плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которая массово сдавалась в плен в Мариуполе в 2022 году, с того момента в принципе переставшая существовать».

До этого командир 115-й бригады Денис Билык был отстранён от службы. Его сняли из-за высоких потерь личного состава и обрушения обороны на участке Боровская Андреевка – Зеленый Гай.

