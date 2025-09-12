Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов
Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над двумя областями
В утренние часы системы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, из которых большинство были сбиты над Белгородской областью.
С 8.00 до 12.00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Из них 17 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще пять – над Ленинградской областью. Все беспилотники были обнаружены и нейтрализованы в ходе отражения попыток атаки на российские регионы.
Ранее сообщалось что силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в Белгородской области.
Напомним, за ночь над Россией нейтрализовали 221 украинский дрон.
Над Истринским округом Подмосковья ночью сбили пять беспилотников.
В Калуге упавший дрон повредил три машины.