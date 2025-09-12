Силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА в Белгородской области

Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.0 комментариев
С 8.00 до 9.15 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что угроза была нейтрализована в полном объеме, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Подчеркивается, что системы ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство в регионе.
Минобороны России отмечает, что атака была своевременно отражена благодаря высокой слаженности действий расчетов ПВО.
Напомним, за ночь над Россией нейтрализовали 221 украинский дрон.
Над Истринским округом Подмосковья ночью сбили пять беспилотников.
В Калуге упавший дрон повредил три машины.