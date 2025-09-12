  • Новость часаПравые в США призвали к мести за убийство Кирка
    Борис Акимов Борис Акимов Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    6 комментариев
    12 сентября 2025, 09:43 • Новости дня

    Глава МИД Польши прибыл в Киев

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев, где стороны обсудят вопросы безопасности и перспективы евроатлантической интеграции Украины.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал в Киев, сообщает пресс-служба МИД Украины, передает ТАСС.

    Украинский дипломат Андрей Сибига на вокзале приветствовал польского министра, об этом было опубликовано фото в Telegram-канале ведомства. В повестке переговоров заявлены вопросы общей безопасности, а также вступления Украины в ЕС и НАТО.

    О планах визита Сикорского на Украину накануне объявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности. Он сообщил, что Польша намерена взаимодействовать с Киевом по вопросам противодроновых систем, а также пройдут консультации между военными специалистами обеих стран. Помимо этого, планируется визит вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша на Украину.

    Ранее польское военное командование сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, отмечая, что все они прибыли с территории Белоруссии. В связи с этим НАТО по инициативе Польши задействовало статью 4 Североатлантического договора для консультаций между членами альянса.

    В российском Минобороны заявили, что ВС РФ ночью нанесли удары по предприятиям ВПК на Украине, при этом объекты на территории Польши не рассматривались в качестве целей. В ведомстве подчеркнули готовность к консультациям с польской стороной по вопросу инцидента с БПЛА. Министерство иностранных дел России также выразило готовность включиться в выяснение обстоятельств на фоне обвинений со стороны Варшавы.

    Польша накануне инициировала экстренное заседание Совбеза ООН.

    Кроме того, Польша заявила о начале совместной работы с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта.


    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    Комментарии (9)
    11 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов, Валерия Городецкая

    Армия Польши продемонстрировала низкую готовность к угрозам после недавнего инцидента с беспилотниками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов.

    Польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также самолет радиоразведки SAAB 340 в ответ на атаку дронов на логистический хаб в Жешуве, заявил Прохватилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Подключились также силы Румынии и Нидерландов, которые подняли свои F-16.

    Эксперт отметил, что дроны, по его данным, были собраны из обломков российских «Гераней», не несли взрывчатки и были кустарного производства. «Поляки, конечно, этого не знали, но БПЛА в любом случае не стоили подъема в воздух истребителей», – заявил Прохватилов.

    Он добавил, что на СВО такие беспилотники сбивают из дробовиков или автоматов Калашникова. Поднятие дорогостоящей военной авиации и пуск ракет на сотни тысяч евро, по мнению эксперта, свидетельствуют об отсутствии у поляков реального понимания современных военных конфликтов.

    Прохватилов подчеркнул, что сейчас реально воевать умеют две армии – российская и украинская, поскольку они участвуют в самом остром военном конфликте эпохи и оперируют новейшими технологиями. Польская армия, по мнению эксперта, не способна защищать свою территорию адекватными средствами.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    Комментарии (18)
    11 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    Комментарии (13)
    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    @ Bodo Schackow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Два килограмма 400 гр взрывчатого вещества «гексоген» изъяли правоохранители Грузии на территории страны, задержаны два гражданина Украины, следствие не исключает подготовку террористического акта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге в Службе государственной безопасности Грузии 11 сентября ее представитель сообщил о задержании двух граждан Украины.

    Один из них – водитель грузовика, в тайнике которого обнаружены взрывчатка, а также 8 мобильных телефонов, компьютер, носители электронной информации, несколько сим-карт и большое количество кокаина

    Представитель СГБ сообщил, что «машина прибыла в Грузию из Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию и была задержана после пересечения КПП в Сарпи».

    Задержан, кроме водителя, другой гражданин Украины - получатель груза.

    Сам гексоген был передан водителю на территории Украины «неустановленным лицом», заявили в СГБ.

    Следствие устанавливает, готовился ли теракт в Грузии или Грузия использовалась как транзитная страна.

    По статье УК Грузии за приобретение, хранение и транспортировку взрывчатки украинцам грозит до восьми лет тюрьмы, за наркотики – до пожизненного срока.

    В августе в станице Старонижестеблиевской на Кубани задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту.

    Глава Крыма пояснял, что планировавшие подрыв Крымского моста злоумышленники везли 130 кг взрывчатки.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-служба посольства России в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 04:59 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    В селе Копылье в Волынской области Украины на жилой дом упала ракета, которую нес украинский истребитель, сообщили местные СМИ.

    В момент инцидента в доме никто не находился, обошлось без жертв и пострадавших. Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом из-за критической неисправности электроники в Волынской области упал и утонул в болоте французский истребитель Mirage 2000.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбито свыше 20 БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он отметил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

    Кроме того, Дрозденко уточнил, что ПВО отражает атаку беспилотников над территорией шести районов Ленинградской области, а не четырех: Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Кроме того, атаке беспилотников подвергся Московский регион.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 221 украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Над Брянской областью перехватили 85 беспилотников, над Смоленской – 42, над Ленобластью – 28, над Калужской – 18, над Новгородской – 14, указало ведомство в своем Telegram-канале

    Над Орловской областью и над Московским регионом уничтожили по девять дронов, над Белгородской областью – семь, над Ростовской и Тверской – по три.

    По одному дрону перехватили над Псковской, Тульской и Курской областями.

    Днем в четверг над Россией перехватили 13 украинских беспилотников.

    Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что над регионом нейтрализовали свыше 30 дронов. В порту Приморска потушили загоревшееся судно.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 06:28 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении более 30 БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью силами и средствами ПВО сбито более 30 беспилотников, в порту Приморск ликвидируется пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Никто не пострадал. Зафиксированы случаи падения обломков беспилотников во Всеволожске, Тосно, а также в деревнях Покровское и Узмино. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в Ломоносовском районе, вне жилых территорий.

    «Отражение атаки БПЛА продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщал, что над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбили свыше 20 БПЛА. Средства ПВО отражали атаку беспилотников над Пушкинским районом Петербурга. Временные ограничения на рейсы действуют в аэропорту Пулково.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Стало известно о визите принца Гарри в Киев

    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Младший сын короля Британии принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным из фонда Invictus Games, пишет The Guardian.

    Принц Гарри прибыл в Киев, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

    В столице Украины он встретится с премьер-министром Юлией Свириденко. По информации издания, Гарри и члены его благотворительного фонда Invictus Games планируют обсудить проекты по поддержке раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также вопросы реабилитации.

    Также сообщается, что в апреле этого года принц Гарри уже посещал госпиталь во Львовской области.

    Напомним, что с января 2020 года Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи, переехали в США и не представляют короля официально. Сейчас они живут в Калифорнии с сыном и дочерью.

    Ранее сообщалось, что Британия направила 1,3 млрд долларов прибыли от российских активов на помощь Киеву.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиция желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.

    Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

    В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

    Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

    Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Киев признал неготовность к переговорам с Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пока не готов к переговорам с Россией, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Sky News.

    «В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие», – отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности диалога с Москвой, передает ТАСС.

    По словам министра, Украина нуждается в вооружении и дополнительных санкциях, чтобы «заставить» Россию согласиться на условия Киева.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    Ранее Владимир Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Комментарии (0)
    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    США ищут подходы к России через Белоруссию

    США хотят возобновить работу своего посольства в Минске и уже отменили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа». Таковы итоги визита в Минск представителя президента США Джона Коула. В ответ Александр Лукашенко помиловал очередную партию заключенных и готов заключить большую сделку с США. Чем продиктовано стремление администрации Трампа к улучшению отношений с Минском и существует ли из-за этого угроза раскола в российско-белорусских отношениях? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации