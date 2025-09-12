Глава МИД Польши прибыл в Киев

Глава МИД Польши Сикорский прибыл в Киев

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал в Киев, сообщает пресс-служба МИД Украины, передает ТАСС.

Украинский дипломат Андрей Сибига на вокзале приветствовал польского министра, об этом было опубликовано фото в Telegram-канале ведомства. В повестке переговоров заявлены вопросы общей безопасности, а также вступления Украины в ЕС и НАТО.

О планах визита Сикорского на Украину накануне объявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности. Он сообщил, что Польша намерена взаимодействовать с Киевом по вопросам противодроновых систем, а также пройдут консультации между военными специалистами обеих стран. Помимо этого, планируется визит вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша на Украину.

Ранее польское военное командование сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, отмечая, что все они прибыли с территории Белоруссии. В связи с этим НАТО по инициативе Польши задействовало статью 4 Североатлантического договора для консультаций между членами альянса.

В российском Минобороны заявили, что ВС РФ ночью нанесли удары по предприятиям ВПК на Украине, при этом объекты на территории Польши не рассматривались в качестве целей. В ведомстве подчеркнули готовность к консультациям с польской стороной по вопросу инцидента с БПЛА. Министерство иностранных дел России также выразило готовность включиться в выяснение обстоятельств на фоне обвинений со стороны Варшавы.

Польша накануне инициировала экстренное заседание Совбеза ООН.

Кроме того, Польша заявила о начале совместной работы с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта.



