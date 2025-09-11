В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Страны Персидского залива оценили позицию России по Газе
Глава Совета сотрудничества арабских государств Джасем Мухаммед аль-Будейви выразил благодарность России за ее позицию по конфликту в Газе и поддержку Палестины.
Страны Персидского залива высоко оценили подход России к конфликту в секторе Газа, передает ТАСС. Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будейви во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Государства Залива высоко ценят позицию России, в том числе поддержку усилий по прекращению конфликта в секторе Газа и защиты палестинского народа», – отметил генеральный секретарь.
Он также выразил признательность за решительное осуждение действия израильских сил на территории Катара и подчеркнул важность продолжения сотрудничества между Россией и странами региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями Израиля против столицы Катара и отметил угрозу усиления нестабильности и нарушения международного права.
Ракетный удар Израиля по Катару следует расценивать как акцию, направленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок на Ближнем Востоке.
Атака на Катар стала ударом по авторитету США на Ближнем Востоке и в исламском мире, а также продемонстрировала отсутствие безопасности для кого-либо.