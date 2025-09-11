  • Новость часаДробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Задержанных за убийство Чарли Кирка отпустили
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники над Польшей
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    Украина перестала получать азербайджанский газ
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    3 комментария
    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня

    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    Комментарии (10)
    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    Комментарии (22)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 13:22 • Новости дня
    В Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты
    В Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фрагменты семи беспилотников и одной ракеты нашли на польской территории после ночного прилета в польское воздушное пространство, сообщили в МВД Польши.

    Обломки якобы нашли в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Вырыки, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Олесно, расположенных на востоке Польши, указала пресс-секретарь польского МВД Катажина Галецкая, передает ТАСС.

    Также их нашли в центре страны.

    Фрагменты ракеты неизвестного происхождения обнаружили в поселке Выхалев в Люблинском воеводстве.

    Ранее глава польского поселка Мшишкув Рафал Маршалек заявил, что рядом с этим населенным пунктом обнаружили упавший беспилотник.

    Польский премьер Дональд Туск заявлял, что сбитые над Польшей беспилотники якобы российского производства.

    Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что инцидент с дронами в Польше накалит конфликт: на Западе уже звучат планы по поставкам киевскому режиму новых видов вооружений.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2025, 16:50 • Новости дня
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    Минобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск нанесли удары по формированиям ВСУ в ряде регионов, уничтожив склады боеприпасов, технику и сотни украинских военнослужащих.

    Российское Министерство обороны сообщило о результатах спецоперации на Украине по состоянию на 10 сентября 2025 года, передает Минобороны РФ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение частям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

    На Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады теробороны и пограничный отряд Украины. Потери украинских формирований в этих районах также включили уничтожение техники и личного состава.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Изюмского, Кировска и Красного Лимана. Потери ВСУ перевалили за 250 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, артиллерия, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные позиции, поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В этих районах потери противника превысили 155 военнослужащих, уничтожены три бронированные машины, в том числе два американских М113, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери украинских бригад в районах Красноармейска, Димитрова, Родинского и Муравки составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, артиллерийские орудия и станция радиоэлектронной борьбы. В ходе ударов группировки «Восток» отмечено продвижение в глубину обороны противника и потери ВСУ более 230 военнослужащих, техники и артиллерии. «Днепр» нанес удары по технике и личному составу в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

    Средствами ПВО РФ за сутки были сбиты три снаряда HIMARS, управляемая ракета «Нептун» и 225 беспилотников. Минобороны отмечает, что всего с начала спецоперации уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, более 82 тысяч беспилотников, 25 тысяч танков и других боевых бронированных машин, почти 30 тысяч орудий и минометов.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 01:25 • Новости дня
    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США

    Медведев: Поддержкой Украины MAGA поддерживает убийц

    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Украины «командой MAGA» является поддержкой убийств.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев».

    В качестве примеров он привел покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и убийство американского активиста Чарли Кирка, передает РИА «Новости».

    «Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», – заявил Медведев.

    MAGA – сторонники главы американского государства Дональда Трампа, который использовал лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск также возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника Трампа, на левых. Сам Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    Комментарии (11)
    11 сентября 2025, 05:31 • Новости дня
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши в связи с инцидентом с дронами в своем воздушном пространстве обратились с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе ООН в сентябре.

    Сейчас обсуждается, когда именно может пройти заседание, передает РИА «Новости».

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на четверг. Об этом рассказал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Заседание состоится в 17.00 (18.00 мск). Перед началом заседания Навроцкий планирует посетить 31-ю базу тактической авиации под Познанем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Минобороны России выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России также выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с беспилотниками.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Служба безопасности Украины внесла депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в розыскную базу, обвинив его по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

    Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, передает ТАСС. Фетисов внесен в базу данных украинского МВД, где указано, что розыск инициирован отделением СБУ Тернопольской области в 2022 году.

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею заочно обвинен по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». В материалах базы отмечается, что Фетисов находится в розыске по этой статье с марта 2022 года.

    Также с 2021 года Фетисов включен в список украинского экстремистского сайта «Миротворец», где фигурируют лица, которых украинские власти считают причастными к действиям против страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Фетисов осудил российских спортсменов, которые уехали за границу и выступают на мировых играх без флага. Фетисов заявил, что Россия утратила статус мировой хоккейной державы. Фетисов пожалел, что Александр Овечкин не сможет принять участие в Олимпиаде-2026.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    NYT: Путин пригрозил серьезным ответом в случае отправки войск на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подал сигнал, что любые попытки отправки европейских военных на Украину встретят жесткий ответ со стороны Москвы, пишет New York Times.

    Путин выступил с предупреждением в адрес Киева и западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Российский лидер дал понять, что любые действия по отправке европейских войск на Украину станут причиной серьезного ответа со стороны России.

    Отмечается, что Путин «не сомневается в своем военном превосходстве».

    Напомним, Италия, Румыния и Польша заявили, что направлять своих военных на украинскую территорию не собираются, но поддержат мир как-то иначе.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о скором согласовании участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер указывал на готовность нескольких стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Экс-заместитель Ермака переехал из Германии в Австрию после обысков дома

    Бывший зам Ермака Шурма после обысков переехал из Германии в Австрию

    Tекст: Евгения Караваева

    Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя главы офиса Зеленского, сменил место проживания после следственных действий по запросу украинских силовиков.

    Экс-заместитель главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислав Шурма после обысков в его доме в Германии переехал в Австрию, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Обыски по месту жительства Шурмы под Мюнхеном проходили по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в августе, что ранее подтвердил руководитель структуры Семен Кривонос.

    В сообщении издания отмечается, что прецеденты экстрадиции по запросу Украины уже случались в Германии. Однако в Австрии, по данным журналистов, также находятся около 20 украинских фигурантов разных уголовных дел, которых власти страны не спешат выдавать.

    В начале сентября 2024 года на Украине произошли масштабные перестановки в руководстве, в результате которых Владимир Зеленский уволил Шурму с должности замглавы офиса, который курировал экономические вопросы.

    Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) отмечал, что летом 2022 года Ростислав Шурма предлагал ему отказаться от акций «Укрнафты» и «Укртатнафты» в обмен на мировые соглашения по делам «Приватбанка».

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Ульянов: ВСУ перешли все границы при атаках на Запорожскую АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Киев продолжает создавать угрозы безопасности ЗАЭС и осуществлять атаки на станцию и город-спутник Энергодар. В отдельных случаях украинцы вообще переходят все мыслимые границы. Так, 2 августа они сначала устроили артиллерийский обстрел промышленной площадки ЗАЭС, а потом атаковали пожарные службы, которые прибыли для ликвидации возгорания», – сказал он, выступая на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Также, по словам Ульянова, МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС. Москва настаивает на том, чтобы МАГАТЭ дало жесткую и однозначную оценку действиям Киева в отношении ЗАЭС, добавил дипломат.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской станции остается тревожной из-за близости боевых действий.

    На Запорожской АЭС заявили о почти ежедневных обстрелах со стороны ВСУ.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 23:46 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Донецку

    Tекст: Антон Антонов

    Район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся атаке ВСУ, по предварительным данным, украинские войска использовали РСЗО HIMARS, сообщили в оперативных службах.

    «Предварительно, HIMARS по району травматологии», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Главный врач учреждения Андрей Боряк сообщил, что поликлиническое крыло центра травматологии повреждено, пострадавших нет.

    Согласно данным РИА «Новости», над центром Донецка прогремело 14 взрывов в течение трех минут – с 23.13 до 23.16 мск.

    В результате взрывов в Киевском районе города в квартирах были повреждены окна. От взрывов в домах дрожали стекла, а у автомобилей срабатывали сигнализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в результате атаки ВСУ на парк в Донецке пострадали ребенок и пятеро взрослых. ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Песков предупредил об опасности размещения западных военных на Украине

    Песков: Ввод западных войск на Украину чреват страшными последствиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное размещение иностранных военных на Украине способно привести к тяжелым последствиям, однако на Западе это осознают не все, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ряд западных стран занимают «оголтелую позицию», а некоторые даже не понимают возможных последствий подобных опрометчивых решений, передает ТАСС.

    «Как всегда, есть страны, занимающие оголтелую позицию, которые или не понимают, или не хотят понимать страшных последствий таких опрометчивых действий. И есть страны, которые гораздо лучше понимают реальность», – подчеркнул представитель Кремля.

    Газета The New York Times писала, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Дела топ-менеджеров Курской корпорации передали в суд

    Бывших руководителей Корпорации развития Курской области обвинили в растрате

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиняемых в хищении более 152 млн рублей при строительстве фортификаций экс-руководителей Курской корпорации будут судить по обвинению в растрате.

    Генеральная прокуратура РФ направила в Ленинский районный суд Курска дело бывших руководителей АО «Корпорация развития Курской области», сообщает ТАСС. Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и Андрей Воловиков обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

    Следствие считает, что не позднее 28 июля 2023 года Лукин, занимавший пост генерального директора корпорации, вместе с заместителями Грабиным и Спиридоновым заключил договор подряда с компанией «КТК сервис», которую возглавлял Воловиков, на строительство взводных опорных пунктов в Курской области. По данным следствия, «КТК сервис» фактически не вела хозяйственной деятельности и лишь создавала видимость выполнения работ.

    В результате, по версии следствия, участники организованной группы похитили более 152 млн рублей, предназначенных для строительства фортификаций. Обвиняемым предъявлено обвинение, и они предстанут перед судом по делу о растрате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следственные органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к крупным хищениям средств при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области. Генеральный директор «Евростроя» Эдгард Херимян арестован по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Израиль разрушил иллюзию американских гарантий

    Один союзник США безнаказанно совершил атаку на другого союзника – которого прикрывают американская военная база и купленные у США системы ПВО. Именно так на Ближнем Востоке восприняли удар Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. И хотя в Белом доме обещают, что подобное не повторится, главное уже сделано: подорвана вся система доверия к гарантиям США на Ближнем Востоке. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

