Сийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров

Сийярто обвинил Брюссель в попытках сменить европейские правительства
Глава МИД Венгрии обвинил брюссельских политиков в действиях против патриотически настроенных лидеров в Европе, отметив покушения в Словакии и Чехии.
Брюссельские политики предпринимают шаги для устранения патриотических европейских лидеров, передает ТАСС. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу.
«В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии – там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера – тоже патриота, а, быть может, и будущего премьера – совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свои марионеточные правительства», – заявил Сийярто.
Министр выразил обеспокоенность попытками влияния и давления на политическую ситуацию в ряде европейских стран.
