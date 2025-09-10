  • Новость часаСийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 21:40

    Сийярто заявил о попытках Брюсселя убрать патриотических лидеров

    Сийярто обвинил Брюссель в попытках сменить европейские правительства

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии обвинил брюссельских политиков в действиях против патриотически настроенных лидеров в Европе, отметив покушения в Словакии и Чехии.

    Брюссельские политики предпринимают шаги для устранения патриотических европейских лидеров, передает ТАСС. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу.

    «В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии – там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера – тоже патриота, а, быть может, и будущего премьера – совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свои марионеточные правительства», – заявил Сийярто.

    Министр выразил обеспокоенность попытками влияния и давления на политическую ситуацию в ряде европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар заявил, что у Сербии, Венгрии и Словакии есть собственные протестные движения, которые противостоят попыткам Брюсселя реализовать сценарий «оранжевых революций». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что цель брюссельской элиты заключается в продвижении идеи совместного долга для помощи Украине. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что Черногория выполнила все необходимые условия для вступления в Европейский союз.

    10 сентября 2025, 11:11
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    8 сентября 2025, 22:57
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 10:35
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    9 сентября 2025, 19:48
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

    По его словам, соглашение предусматривает закупку двух миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Министр подчеркнул: «Соглашение с Shell позволит нам привлечь новые источники поставок в нашу страну, сохранив при этом существующие», передает РИА «Новости».

    Сийярто отметил, что подписанный контракт с американской компанией не отменяет действующих поставок газа из России, которые, по его словам, по-прежнему обеспечивают Венгрии стабильность. Новый договор, как уточнил министр, дополняет существующие каналы импорта и способствует диверсификации поставок энергоресурсов.

    Ранее Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает увеличение числа поставщиков газа как шаг к повышению энергобезопасности, сохраняя российские ресурсы и заключая новый долгосрочный контракт с западной компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия готовится заключить рекордный по сроку действия контракт на импорт природного газа «с западного направления».

    8 сентября 2025, 15:07
    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей

    FT: ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей

    ЕС задумался о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники обсуждают возможное введение санкций против Китая и других государств, приобретающих российские энергоносители, пишет Financial Times (FT).

    В материале FT отмечается, что реальный прогресс по введению подобных санкций возможен только при поддержке Соединенных Штатов и согласованности действий с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Ранее руководитель Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Агентство Bloomberg писало, что делегация Евросоюза на этой неделе отправится в Вашингтон, чтобы обсудить ужесточение антироссийских санкций, включая меры против энергетических компаний и танкеров. Позже ЕК подтвердила отправку делегации в США для координации санкций против России.

    8 сентября 2025, 17:18
    Reuters: ЕК разработала 19-й пакет санкций против России

    Reuters: ЕК представит 19-й пакет санкций против России 12 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена внести на рассмотрение стран Евросоюза 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября, пишет Reuters.

    По информации Reuters, в проекте санкционного пакета предусмотрено внесение в черный список двух банков из государств Центральной Азии, передает ТАСС. Кроме того, под новые ограничения могут попасть несколько региональных российских банков.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    В августе официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    9 сентября 2025, 22:23
    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о том, как ЕС помогает Украине деньгами и не только. Судя по фото с этого мероприятия, желающих слушать это с каждым разом становится все меньше – в зале пустовала большая половина мест.

    «Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала 2022 года. Это включает более 63 млрд евро военной поддержки Украине. Только в этом году государства – члены ЕС предоставят больше, чем когда-либо прежде – на сегодняшний день 25 млрд евро. На данный момент они также предоставили 80% от запланированных двух млн патронов. Мы планируем достичь 100% к октябрю», – объявила она в начале выступления.

    Каллас также сообщила, что Европейский союз уже подготовил около 80 тыс. украинских военнослужащих и собирается изменить мандат Миссии ОБСЕ на Украине, чтобы проводить обучение военных по своим стандартам на территории Украины.

    «Мы продолжим укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе помогая Украине производить больше военной техники в Европейском союзе. ЕС уже активно призывает государства-члены объединиться с Украиной, чтобы поддержать их и перенять ее военный опыт», – отметила Каллас.

    Она пообещала Украине вооружение, технику и кредиты, напомнив слушателям ее доклада, что «безопасность Украины – это безопасность европейцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева. Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева. А глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    9 сентября 2025, 14:30
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал обвинения со стороны Евросоюза по поводу якобы совершенной Россией атаки на самолет с Урсулой фон дер Ляйен посредством GPS-помех.

    «Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы «не угробили», которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия «выключила» GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что Запад регулярно распространяет фейки, направленные против России, и подчеркнул, что в случае с инцидентом вокруг воздушного судна председателя Еврокомиссии методы остаются прежними.

    На прошлой неделе FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал возможной причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен украинские и румынские средства РЭБ.

    Позже расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен.

    10 сентября 2025, 13:27
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето

    Фон дер Ляйен призвала отменить право вето по внешнеполитическим вопросам ЕС

    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС перейти к голосованию большинством при принятии внешнеполитических решений, чтобы ускорить выработку единой позиции блока.

    Фон дер Ляйен публично потребовала от государств – членов ЕС отказаться от права вето при принятии внешнеполитических решений, передает ТАСС.

    В ходе ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе она заявила: «Пришло время перейти к принятию внешнеполитических решений на основании квалифицированного большинства». По ее словам, «оковы единогласия» замедляют процесс выработки решений.

    Сейчас право вето может быть отменено только если все страны одобрят такую меру единогласно. По мнению Еврокомиссии, отказ от вето позволит Евросоюзу быстрее реагировать на внешние вызовы и проводить более жесткую политику.

    В своем выступлении фон дер Ляйен также затронула вопрос контроля над военными расходами участников союза, которые пока остаются полностью в ведении национальных правительств. Помимо этого, она объявила о возможности изъятия замороженных российских активов в интересах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты ожидают обострения внутренних конфликтов в Евросоюзе после запланированной речи Урсулы фон дер Ляйен. Политическую поляризацию в объединении также подчеркивают на фоне подготовки этого выступления.

    10 сентября 2025, 19:07
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    WSJ: ЕС отвергнет требования Трампа по тарифам и отказу от российской нефти
    @ Pool/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не станет вводить значительные пошлины на товары из Китая и Индии, а также отказываться от закупок российских энергоносителей для усиления давления на Россию, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Энергопоставки и тарифы являются крайне чувствительными вопросами для ЕС, отметил источник WSJ, передает РБК.

    Один из европейских чиновников в разговоре с изданием заявил, что ЕС не использует тарифы как инструмент внешней политики.

    Ранее издание Financial Times сообщало, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    10 сентября 2025, 00:35
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.

    «Брюссельская элита продвигает идею совместного долга, чтобы лишить страны их суверенитета и втянуть нас в объединение с Европейскими Штатами. Они хотят использовать войну в Украине как предлог для того, чтобы заковать всех нас в финансовые кандалы», – написал он в соцсети Х.

    Орбан добавил, что смотреть европейцам следует не только на поле боя, но и на будущее Европы.

    Венгерский премьер отметил, что Брюссель пытается ускорить вступление Украины в ЕС, игнорируя критерии и экономические последствия.

    «Однако депутаты Европарламента ясно дают понять: расширение не может основываться на лицемерии, двойных стандартах или принесении в жертву экономики Европы. Мы выступаем за суверенитет, справедливость и мир», –  подчеркнул политик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Он также выразил мнение, что без серьезных перемен следующий семилетний бюджет может стать для Евросоюза завершающим.

    8 сентября 2025, 06:31
    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»

    Песков: Оголтелый европейский милитаризм мешает урегулированию на Украине

    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский милитаризм мешает процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, которое дал в ходе Восточного экономического форума.

    Песков подчеркнул, что европейские страны выбрали «достаточно оголтелую позицию». В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

    «Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны – это оголтелый европейский милитаризм», – заявил Песков.

    По его мнению, подобная позиция европейских государств не помогает решению конфликта, а наоборот, мешает урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина увеличивается число государств, которые начинают понимать российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального ежа (дикобраза), которого не сможет переварить никакой противник».

    10 сентября 2025, 11:49
    Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу необходимо навсегда исключить российские энергоресурсы из своего энергобаланса, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Пришло время навсегда избавиться от грязных углеродных ресурсов из России», – сказала глава ЕК, передает ТАСС.

    По ее мнению, альтернативой должны стать чистая энергетика Европы с опорой на атомную энергетику.

    Еврокомиссия ранее представила план полного запрета на покупку российской нефти и газа к концу 2027 года.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы. В самой России же анонсировали старт поставок газа в Иран.

    8 сентября 2025, 10:11
    Politico: Европарламент встретит ежегодное обращение Фон дер Ляйен шквалом критики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские депутаты ожидают, что запланированная речь Урсулы фон дер Ляйен усугубит внутренние конфликты и подчеркнет политическую поляризацию в Евросоюзе.

    Европейская комиссия готовится к выступлению председателя Урсулы фон дер Ляйен с ежегодным обращением о положении Евросоюза, на фоне растущих разногласий среди членов парламента и критики в адрес руководства, пишет Politico.

    В этом году парламентарии намерены не только выслушать планы главы комиссии, но и публично выразить недовольство рядом её решений.

    По информации издания, фон дер Ляйен обвиняют в уступках Трампу при заключении торгового соглашения с США, в поддержке сделки с Южной Америкой в ущерб европейским фермерам, а также в ослаблении климатической политики и молчании по ситуации в Газе. После летней попытки вынести вотум недоверия председателю комиссии, радикальные политические группы готовятся к новой инициативе уже в октябре.

    Глава группы Renew Europe Валери Айер заявила: «Мы ожидаем четкого лидерства от исполнительной власти. Европе нельзя позволять институциональное бездействие или застой». Со своей стороны представители других партий указывают, что за последние месяцы фон дер Ляйен не смогла продемонстрировать значимых успехов, кроме создания оборонного фонда на 150 млрд евро, вызвавшего юридические споры.

    Обострившиеся разногласия среди партий и давление со стороны как леворадикальных, так и правых сил, по мнению экспертов, могут сделать предстоящее выступление фон дер Ляйен переломным моментом, а рутинное обсуждение планов на год – ареной для политического противостояния. Внутри собственной Европейской народной партии фон дер Ляйен также подвергают критике за поспешное продвижение торгового соглашения с Меркосуром.

    Лидер социалистов подчеркнула, что парламент ждет от председателя комиссии конкретных шагов и четких обязательств, а регулярные вотумы недоверия не способствуют стабильности. Представители зеленых не исключают поддержки новых инициатив против фон дер Ляйен – всё будет зависеть от ее послания: если она вновь ограничится оптимистичными заявлениями без реальных перемен, поддержка может быть пересмотрена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия. Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на американские пошлины. Она собиралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы.

    8 сентября 2025, 15:42
    В ЕК назвали возможный срок вступления Черногории в ЕС

    Еврокомиссар Кос: Черногория может вступить в ЕС до конца 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория достигла всех необходимых критериев для вступления в Европейский союз.

    Она подчеркнула, что страна добилась особого прогресса среди кандидатов на членство, передает ТАСС.

    По словам Кос, если нынешняя динамика сохранится, переговоры о вступлении с Черногорией будут завершены до конца 2026 года. Она также добавила, что вскоре после этого переговоры могут быть завершены и с Албанией.

    В марте парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС.

