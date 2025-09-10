Сийярто обвинил Брюссель в попытках сменить европейские правительства

Tекст: Денис Тельманов

Брюссельские политики предпринимают шаги для устранения патриотических европейских лидеров, передает ТАСС. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу.

«В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии – там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера – тоже патриота, а, быть может, и будущего премьера – совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свои марионеточные правительства», – заявил Сийярто.

Министр выразил обеспокоенность попытками влияния и давления на политическую ситуацию в ряде европейских стран.

