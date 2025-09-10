  • Новость часаМинобороны объявило о продвижении на всех направлениях спецоперации
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    В НАТО применили четвертую статью договора после появления БПЛА в Польше
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    Фон дер Ляйен призвала страны ЕС отказаться от права вето
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    0 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    15 комментариев
    10 сентября 2025, 16:36 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате действий российских ПВО перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников, большая часть над Белгородской областью.

    Российские силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА с 11.15 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что 25 дронов уничтожены над Белгородской областью, четыре – над акваторией Черного моря, два – над Курской областью и один над Краснодарским краем. Все они были уничтожены в воздухе.

    Все перехваченные аппараты относятся к самолетному типу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над различными регионами России и Азовским морем. Таке ПВО Белоруссии сбила несколько дронов.

    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Комментарии (24)
    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    Афинский государственный оркестр отменил концерт пианиста Мацуева
    @ Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Международная обстановка» стала причиной, по которой Афинский государственный оркестр отменил концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который был запланирован на 21 ноября.

    «За годы своего существования оркестр служит... ценностям открытого диалога и уважения, определяющим европейское культурное сообщество. В связи с этим он принимает решение скорректировать свою программу, учитывая современную международную ситуацию», – цитирует «Коммерсантъ» выдержку из пресс-релиза коллектива.

    Организаторы сообщили, что вместо Мацуева на сцене выступит другой солист, однако его имя пока не объявлено.

    Концерты российских музыкантов за рубежом регулярно отменяют на фоне спецоперации на Украине, что приводит к изменению программ ведущих зарубежных коллективов.

    К примеру, в июле текущего года в Италии были отменены выступления Валерия Гергиева и пианиста Александра Романовского.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

    Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

    Комментарии (8)
    10 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре

    Актер Збруев рассказал о состоянии после сообщений о недомогании в театре

    Актер Збруев рассказал о состоянии здоровья после сообщений о недомогании в театре
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист РСФСР Александр Збруев перед выходом на сцену в спектакле «Вишневый сад» почувствовал себя нехорошо. От госпитализации он отказался, но на сцену не вышел.

    «Да, поднялось давление. <…> В моем возрасте (87 лет) это бывает, ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально», – заявил актер ТАСС.

    В «Ленкоме» уточнили, что Збруев от госпитализации отказался, находится дома. В постановке 9 сентября Збруева заменил другой актер.

    На сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» 9 сентября Александр Збруев с коллегами должны были играть «Вишневый сад».

    Александр Збруев – лауреат Государственной премии России и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве и в 1961 году окончил Театральное училище имени Щукина. Был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года «Ленком»). Задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Збруев в январе прокомментировал свою госпитализацию, объяснив, что проходит плановое обследование в медицинском учреждении.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 03:12 • Новости дня
    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ

    Рэпер Тимати подсказал объявившей его в розыск СБУ, где его найти

    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил Украинской службе безопасности (СБУ), которая объявила его в розыск силами министерства внутренних дел Украины, цитатой из одного своего трека.

    «СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», – написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Так артист строкой из трека «В клубе» поиронизировал над попытками украинских властей навязать ему уголовное преследование за якобы злостное совершение преступлений против безопасности Украины.

    К примеру, в июне СБУ инициировала уголовное преследование Юнусова за посещение Донбасса. А 8 сентября стало известно, что СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати.


    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ведут ожесточенные боевые действия в кварталах высотной застройки Красноармейска, освобождая город от Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    По его словам, российские военные ведут ожесточенные бои в кварталах многоэтажной застройки Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что столкновения продолжаются в самом городе, где сосредоточено значительное количество высотных зданий.

    Глава республики  подчеркнул, что на добропольском выступе в ДНР обе стороны активно осуществляют атаки и контратаки. Он отметил: «Мы видим, что бои в самом Красноармейске – высотная застройка», добавив, что продвижение российских подразделений стало значимым событием.

    Также Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно с подразделениями ПВО отразила большинство ракетных атак по Донецку за последние три дня. Он отметил, что атаки ВСУ носят системный характер и направлены против гражданского населения, а активизация обстрелов стала реакцией на успехи российских войск на линии соприкосновения. По его словам, несмотря на работу систем ПВО и РЭБ, есть пострадавшие среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские войска готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские военные взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинской армии в этом городе. Пушилин также сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2025, 03:57 • Новости дня
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    Ирбитский мотозавод выпустил мотоцикл Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Ирбитский мотозавод выпустил лимитированную серию мотоциклов Ural Alaska в честь саммита в Анкоридже, который дал новый импульс российской мототехнике с Урала.

    «На Ирбитском мотоциклетном заводе представили ограниченную серию мотоцикла Ural Alaska. Вдохновились историей покорения «Урала» американской Аляски:  Владимир Путин подарил ирбитский мотоцикл жителю этого штата США», – сообщает Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

    В лимитированной серии десять мотоциклов, каждый с уникальной окраской и  усиленной защитой фар и двигателя. Амортизаторы новые, ветровые щитки укорочены – все для сложных маршрутов и суровой погоды. И только для внутреннего рынка.

    История мотолюбителя на русском «Урале» с Аляски Марка Уоррена стала известна в августе, когда российские дипломаты передали американцу подарок от президента России Владимира Путина – новый мотоцикл «Урал».

    Уоррен попал в один из сюжетов телекомпании в связи с тем, что ездит по Анкориджу на мотоцикле «Урал», только из-за антироссийских санкций найти запчасти для техники непросто. После того, как на ТВ появился сюжет о сложностях американского байкера на русском мотоцикле, Уоррена нашли дипломаты и подарили ему новый мотоцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Аляски получил мотоцикл «Урал», который совпал с моделью, на которой ездит Брэд Питт.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Обнаруженная разведчиками у позиций ВСУ россиянка проходила боевую подготовку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщина из России, задержанная у позиций ВСУ, участвовала в боевой подготовке на территории Казахстана в течение пяти месяцев, говорится в судебных материалах.

    Россиянка, собиравшаяся вступить в украинское вооруженное формирование, была задержана в 100 метрах от позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным судебных материалов, она выехала в Казахстан в феврале 2024 года и там на протяжении пяти месяцев проходила обучение по стрелковой и минно-взрывной подготовке. Правоохранители России запросили у коллег из Казахстана правовую помощь в рамках расследования.

    Согласно материалам дела, россиянка в июле 2023 года познакомилась в интернете с военнослужащим ВСУ, который предложил ей вступить в одно из вооруженных формирований Украины для участия в боевых действиях против России. Она дала согласие, а затем попыталась незаконно пересечь границу Российской Федерации, двигаясь к позициям ВСУ.

    Военнослужащие разведгруппы ВС России обнаружили девушку при помощи беспилотника недалеко от позиций ВСУ и задержали. В материалах не указывается, где именно произошел инцидент. Сейчас задержанная находится в СИЗО, ей предъявлены обвинения в покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения границы. Также ведется расследование использования поддельных документов, включая свидетельства о рождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку по обвинению в покушении на государственную измену. Военные обнаружили ее возле позиций ВСУ. Ей предъявили официальное обвинение.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией

    Первый информационный: Польша перебросила войска к границе с Белоруссией

    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусский телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры с колонной польской военной техники, направляющейся к границе, после объявления о закрытии пунктов пропуска.

    Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, передает ТАСС. Сообщается, что соответствующие кадры были опубликованы белорусским телеканалом, на них зафиксирована колонна автомобильной техники, движущейся по дороге общего пользования.

    Официальные представители Белоруссии и Польши пока не давали комментариев по данному факту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025».

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскритиковал этот план, указав на возможные негативные последствия для граждан.

    Комментарии (3)
    9 сентября 2025, 21:02 • Новости дня
    ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецке зафиксировали взрывы, а системы противовоздушной обороны отразили атаку ракетами Storm Shadow.

    Украинские войска предприняли попытку атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, сообщил источник в оперативных службах, передает ТАСС. По его словам, «ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО».

    В Донецке были слышны взрывы, запуск системы противовоздушной обороны. Взрывы зафиксированы в Калининском и Буденновском районах города. По данным оперативных служб, есть пострадавшие мирные жители.

    Местные власти и силовые структуры контролируют ситуацию и продолжают работу по обеспечению безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО в Донецке начала работать после серии взрывов и задымлений в центре города. В результате атаки ВСУ на парк в Донецке пострадали ребенок и пятеро взрослых.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 12:44 • Новости дня
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским школьникам расскажут о героизме Майкла Александра Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего в ходе спецоперации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов по случаю присвоения донецкой школе имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса.

    По его словам, имя погибшего американца Майкла Александра Глосса, участвовавшего в спецоперации на стороне России, будет изучаться в российских школах вместе с историями других героев, передает ТАСС.

    Кравцов подчеркнул значимость события, отметив, что человек может бороться с неонацизмом вне зависимости от страны рождения, даже рискуя собственной жизнью.

    Министр заявил: «Это знаковое событие, которое говорит о том, что независимо от того, где родился человек, в какой стране, он понимает, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Ивана Коковина и Майкла Глосса будут изучать в школах».

    Кравцов назвал Коковина и Глосса настоящими героями наряду с теми, кто сегодня продолжает сражаться в ходе спецоперации на Украине. По мнению министра, эти бойцы защищают не только Россию, но и весь мир от украинского неонацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 04:46 • Новости дня
    На Украине начался «прогрев населения» к мобилизации женщин

    Tекст: Ирма Каплан

    Численность личного состава ВСУ сокращается, принудительно мобилизованные – бойцы не лучшего качества, а добровольцев нет, поэтому на Украине запустили «прогрев населения» к мобилизации женщин, рассказали в российских силовых структурах.

    «В бригадах вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена молодая и перспективная Мяшкур Дарья Олеговна, выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, – рассказал источник ТАСС.

    Он отметил, что Мяшкур за пять лет службы в ВСУ стала майором, что даже по меркам военного времени считается очень быстрым. При этом функции и обязанности  данной должности не известны.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки.

    Почти 9,5 тыс. осужденных, включая сто женщин, были мобилизованы в ряды ВСУ и сейчас выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 05:25 • Новости дня
    Профессор Виноградов объяснил новую систему индексации пенсий с 2026 года

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2026 году пенсионные выплаты в России будут увеличиваться в два этапа с учетом инфляции и доходов Социального фонда, что затронет работающих и неработающих пенсионеров, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

    Первый этап повышения назначен на 1 февраля 2026 года и будет зависеть от итоговой инфляции 2025 года. По предварительной оценке эксперта, инфляция может достигнуть 9%, благодаря чему фиксированная выплата по старости вырастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента составит 158,80 рубля, рассказал Виноградов агентству «Прайм».

    Второй этап пройдет 1 апреля, когда размер выплат определится доходами Социального фонда и ростом средней зарплаты относительно цен. Такой механизм призван учитывать не только инфляцию, но и динамику доходов населения. Окончательные параметры будут закреплены постановлением правительства, после чего все выплаты пересчитают по новому коэффициенту. Ожидается, что доходы Социального фонда увеличатся примерно на 5,5%.

    Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная часть пенсии выплачивается в двойном размере – в 2025 году это 17 815,40 рубля, а в 2026 году сумма увеличится пропорционально общей индексации. Указанные категории также получат надбавку с учетом особенностей расчета.

    Все существующие надбавки, включая доплаты за иждивенцев, стаж на Крайнем Севере и сельской местности, а также выплаты до регионального прожиточного минимума, сохранятся. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, учитывая инфляцию 2025 года.

    По предварительным данным, пенсия для инвалидов первой группы (с детства) и детей-инвалидов составит около 23 083,57 рубля, для инвалидов первой группы и сирот – 19 236,58 рубля, для инвалидов третьей группы – 8175,58 рубля, а пенсия по потере кормильца и по старости для не имеющих права на страховую пенсию вырастет до 9618,25 рубля. Эти значения могут быть скорректированы исходя из макроэкономических условий.

    С 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, перерасчет производится с учетом всех прошлых неиндексированных периодов. В 2026 году для таких пенсионеров будут применяться те же правила индексации, что и для неработающих.

    Оформить заявление на перерасчет можно через территориальное отделение Социального фонда или портал «Госуслуги». Перерасчет производится в течение месяца, выплаты назначаются с первого числа следующего месяца после подачи заявления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на начало июля 2025 года размер средней пенсии по старости в стране приблизился к отметке 25,1 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Газета ВЗГЛЯД также рассказывала, как получить накопительную часть пенсии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Рар предположил последствия инцидента с беспилотниками в небе Польши
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России
    Полиция заинтересовалась видео с «отмыванием денег» на СВО с блогером Алехиным
    Объявленная погибшей жена экс-премьера Непала оказалась живой
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Футболисту Смолову за драку в «Кофемании» посулили три года тюрьмы
    Милонов отреагировал на отказ женщины в никабе подчиняться полиции в метро Москвы

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон назначил на пост премьера Франции своего «лейтенанта»

    Два важных политических события 10 сентября совпали во Франции: начало массовых протестов и назначение Себастьена Лекорню новым премьер-министром страны. Почему Лекорню называют «лейтенантом» Макрона и чем грозит текущее политическое противостояние всей Французской республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации