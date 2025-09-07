ПВО сбила 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем

Tекст: Антон Антонов

Минобороны России сообщило в Telegram, что с полуночи до 06.30 мск средствами ПВО уничтожили и перехватили 21 аппарат над Краснодарским краем, 13 – над Воронежской областью, десять – над Белгородской областью, семь – над Астраханской областью, шесть – над Волгоградской областью, четыре – над акваторией Азовского моря. Три БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два – над Брянской, по одному – над Курской и Рязанской областями, а также над Крымом.

Гладков сообщил в Telegram, что в селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. «Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», – уточнил Гладков.

В Воронежской области, по данным Гусева, мужчина получил ранения вследствие падения обломков дрона. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северском районе Краснодарского края на территории Ильского НПЗ после падения обломков беспилотника возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано.