ПВО сбила 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем

За ночь средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщили о пострадавших в результате атаки ВСУ.
Минобороны России сообщило в Telegram, что с полуночи до 06.30 мск средствами ПВО уничтожили и перехватили 21 аппарат над Краснодарским краем, 13 – над Воронежской областью, десять – над Белгородской областью, семь – над Астраханской областью, шесть – над Волгоградской областью, четыре – над акваторией Азовского моря. Три БПЛА сбили над территорией Ростовской области, два – над Брянской, по одному – над Курской и Рязанской областями, а также над Крымом.
Гладков сообщил в Telegram, что в селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. «Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», – уточнил Гладков.
В Воронежской области, по данным Гусева, мужчина получил ранения вследствие падения обломков дрона. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северском районе Краснодарского края на территории Ильского НПЗ после падения обломков беспилотника возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано.