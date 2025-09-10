Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

Tекст: Валерия Городецкая

На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

«То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он, отметив, что что Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи наравне со всеми.

Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

Церемония присвоения школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина прошла при участии министра просвещения Сергея Кравцова, главы ДНР Дениса Пушилина и других официальных лиц, передает РИА «Новости». На фасаде школы установили мемориальную табличку с именами героев спецоперации, погибших при выполнении боевых задач под Часовым Яром.

«Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», – заявил Кравцов.

Министр сообщил, что в самой школе пройдет капитальный ремонт, а также появится музей героев Коковина и Глосса. Глава ДНР Пушилин отметил, что такие инициативы формируют платформу для будущих поколений, которые смогут черпать правильные ориентиры и выбирать достойные примеры для подражания.

В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.