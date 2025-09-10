Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.0 комментариев
ВСУ заняли дома жителей Изюма и устроили беспорядки
Глава администрации Изюмского района Фомичевский сообщил о заселении ВСУ в дома без согласия
В Изюме украинские военные заселяются в жилые дома без разрешения владельцев, что приводит к регулярным случаям беспорядка и разбоя в городе, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.
По его словам, украинские военные занимают дома граждан в Изюме без согласия собственников, передает РИА «Новости».
Фомичевский добавил, что в связи с продвижением российской армии на Купянско-Изюмском направлении в город прибывают новые украинские солдаты, которых заселяют в дома мирных жителей.
Он рассказал об инциденте, когда местная жительница с дочерью вернулась домой и обнаружила украинских военных в своей квартире. На возмущения ей предложили уйти к родственникам.
Глава района добавил, что подобные случаи происходят в Изюме регулярно, а в городе, по его словам, наблюдаются беспорядок, разбой и безнаказанность.
