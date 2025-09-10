  • Новость часаВ Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты
    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию
    Польша обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    Дуров испытал гордость из-за протестов против Макрона
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    Reuters: В НАТО отказались признать нападением беспилотники над Польшей
    Катар заявил о праве ответить на удар Израиля
    Эксперт оценил перспективы нового премьера Франции Лекорню
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами, которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 13:37 • Новости дня

    ВСУ заняли дома жителей Изюма и устроили беспорядки

    Глава администрации Изюмского района Фомичевский сообщил о заселении ВСУ в дома без согласия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Изюме украинские военные заселяются в жилые дома без разрешения владельцев, что приводит к регулярным случаям беспорядка и разбоя в городе, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.

    По его словам, украинские военные занимают дома граждан в Изюме без согласия собственников, передает РИА «Новости».

    Фомичевский добавил, что в связи с продвижением российской армии на Купянско-Изюмском направлении в город прибывают новые украинские солдаты, которых заселяют в дома мирных жителей.

    Он рассказал об инциденте, когда местная жительница с дочерью вернулась домой и обнаружила украинских военных в своей квартире. На возмущения ей предложили уйти к родственникам.

    Глава района добавил, что подобные случаи происходят в Изюме регулярно, а в городе, по его словам, наблюдаются беспорядок, разбой и безнаказанность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование «Азова» бежало с Краснолиманского направления. Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины». Военный эксперт Марочко сообщил о взятии контроля над дорогой под Двуречной.

    9 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой

    Командующий ВДВ Теплинский: Сын замдиректора ЦРУ Глосс погиб на СВО как герой

    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем.

    На церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115 Теплинский подчеркнул, что Глосс погиб как герой, передает ТАСС.

    «То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс», – заявил он, отметив, что что Глосс ничем не отличался от других десантников и выполнял боевые задачи наравне со всеми.

    Теплинский добавил, что родители Глосса могут гордиться сыном, который проявил мужество. «Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америкии, можно сказать, и Российской Федерации», – сказал он.

    По словам командующего ВДВ, Глосс участвовал в боях в районе Часова Яра и освобождал Донбасс.

    Церемония присвоения школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина прошла при участии министра просвещения Сергея Кравцова, главы ДНР Дениса Пушилина и других официальных лиц, передает РИА «Новости». На фасаде школы установили мемориальную табличку с именами героев спецоперации, погибших при выполнении боевых задач под Часовым Яром.

    «Это знаковое событие говорит о том, что, несмотря на то, где родился человек и в какой стране он понял, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Майка Глосса, Ивана Коковина будут изучать в школах. Это действительно настоящие герои. И все герои, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, защищают нашу Родину, защищают в целом мир от неонацизма», – заявил Кравцов.

    Министр сообщил, что в самой школе пройдет капитальный ремонт, а также появится музей героев Коковина и Глосса. Глава ДНР Пушилин отметил, что такие инициативы формируют платформу для будущих поколений, которые смогут черпать правильные ориентиры и выбирать достойные примеры для подражания.

    В апреле СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили эту информацию.

    10 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    10 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях в высотках Красноармейска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ведут ожесточенные боевые действия в кварталах высотной застройки Красноармейска, освобождая город от Вооруженных сил Украины, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    По его словам, российские военные ведут ожесточенные бои в кварталах многоэтажной застройки Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что столкновения продолжаются в самом городе, где сосредоточено значительное количество высотных зданий.

    Глава республики  подчеркнул, что на добропольском выступе в ДНР обе стороны активно осуществляют атаки и контратаки. Он отметил: «Мы видим, что бои в самом Красноармейске – высотная застройка», добавив, что продвижение российских подразделений стало значимым событием.

    Также Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно с подразделениями ПВО отразила большинство ракетных атак по Донецку за последние три дня. Он отметил, что атаки ВСУ носят системный характер и направлены против гражданского населения, а активизация обстрелов стала реакцией на успехи российских войск на линии соприкосновения. По его словам, несмотря на работу систем ПВО и РЭБ, есть пострадавшие среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские войска готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские военные взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинской армии в этом городе. Пушилин также сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.

    10 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    10 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Обнаруженная разведчиками у позиций ВСУ россиянка проходила боевую подготовку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщина из России, задержанная у позиций ВСУ, участвовала в боевой подготовке на территории Казахстана в течение пяти месяцев, говорится в судебных материалах.

    Россиянка, собиравшаяся вступить в украинское вооруженное формирование, была задержана в 100 метрах от позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным судебных материалов, она выехала в Казахстан в феврале 2024 года и там на протяжении пяти месяцев проходила обучение по стрелковой и минно-взрывной подготовке. Правоохранители России запросили у коллег из Казахстана правовую помощь в рамках расследования.

    Согласно материалам дела, россиянка в июле 2023 года познакомилась в интернете с военнослужащим ВСУ, который предложил ей вступить в одно из вооруженных формирований Украины для участия в боевых действиях против России. Она дала согласие, а затем попыталась незаконно пересечь границу Российской Федерации, двигаясь к позициям ВСУ.

    Военнослужащие разведгруппы ВС России обнаружили девушку при помощи беспилотника недалеко от позиций ВСУ и задержали. В материалах не указывается, где именно произошел инцидент. Сейчас задержанная находится в СИЗО, ей предъявлены обвинения в покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения границы. Также ведется расследование использования поддельных документов, включая свидетельства о рождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку по обвинению в покушении на государственную измену. Военные обнаружили ее возле позиций ВСУ. Ей предъявили официальное обвинение.

    9 сентября 2025, 21:02 • Новости дня
    ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецке зафиксировали взрывы, а системы противовоздушной обороны отразили атаку ракетами Storm Shadow.

    Украинские войска предприняли попытку атаковать Донецк ракетами Storm Shadow, сообщил источник в оперативных службах, передает ТАСС. По его словам, «ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО».

    В Донецке были слышны взрывы, запуск системы противовоздушной обороны. Взрывы зафиксированы в Калининском и Буденновском районах города. По данным оперативных служб, есть пострадавшие мирные жители.

    Местные власти и силовые структуры контролируют ситуацию и продолжают работу по обеспечению безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО в Донецке начала работать после серии взрывов и задымлений в центре города. В результате атаки ВСУ на парк в Донецке пострадали ребенок и пятеро взрослых.

    10 сентября 2025, 04:46 • Новости дня
    На Украине начался «прогрев населения» к мобилизации женщин

    Tекст: Ирма Каплан

    Численность личного состава ВСУ сокращается, принудительно мобилизованные – бойцы не лучшего качества, а добровольцев нет, поэтому на Украине запустили «прогрев населения» к мобилизации женщин, рассказали в российских силовых структурах.

    «В бригадах вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. Например, в 22-й отдельной механизированной бригаде на эту должность назначена молодая и перспективная Мяшкур Дарья Олеговна, выпускница военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, – рассказал источник ТАСС.

    Он отметил, что Мяшкур за пять лет службы в ВСУ стала майором, что даже по меркам военного времени считается очень быстрым. При этом функции и обязанности  данной должности не известны.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки.

    Почти 9,5 тыс. осужденных, включая сто женщин, были мобилизованы в ряды ВСУ и сейчас выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.

    10 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    ВСУ замаскировали мины-ловушки под электронные сигареты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщина из России, задержанная у позиций ВСУ, участвовала в боевой подготовке на территории Казахстана в течение пяти месяцев, говорится в судебных материалах.

    Россиянка, собиравшаяся вступить в украинское вооруженное формирование, была задержана в 100 метрах от позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным судебных материалов, она выехала в Казахстан в феврале 2024 года и там на протяжении пяти месяцев проходила обучение по стрелковой и минно-взрывной подготовке. Правоохранители России запросили у коллег из Казахстана правовую помощь в рамках расследования.

    Согласно материалам дела, россиянка в июле 2023 года познакомилась в интернете с военнослужащим ВСУ, который предложил ей вступить в одно из вооруженных формирований Украины для участия в боевых действиях против России. Она дала согласие, а затем попыталась незаконно пересечь границу Российской Федерации, двигаясь к позициям ВСУ.

    Военнослужащие разведгруппы ВС России обнаружили девушку при помощи беспилотника недалеко от позиций ВСУ и задержали. В материалах не указывается, где именно произошел инцидент. Сейчас задержанная находится в СИЗО, ей предъявлены обвинения в покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения границы. Также ведется расследование использования поддельных документов, включая свидетельства о рождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку по обвинению в покушении на государственную измену. Военные обнаружили ее возле позиций ВСУ. Ей предъявили официальное обвинение.

    10 сентября 2025, 05:11 • Новости дня
    БПЛА на оптоволокне «Ветерок» смогли поражать цели на расстоянии 25 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях, сообщили в Народном фронте.

    «В ходе боевого применения дроном на оптоволокне поразили на расстоянии 25 километров вражескую боевую машину пехоты. Около 1 тыс. изделий поставлено в зону СВО, но при наличии потребности наши возможности позволяют производить в десятки раз больше», – отметил гендиректор производителя, ассоциации FPV Денис Мерзликин.

    Многофункциональный беспилотный летательный аппарат "Ветерок" предназначен для выполнения задач по поражению техники и живой силы противника, грузоперевозок и минирования территорий, сообщили ТАСС в Народном фронте.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

    Напомним, ранее первый зампред правительства Денис Мантуров заявлял, что в стране каждый месяц производят сотни тысяч оптоволоконных дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь.

    Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, заявил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    10 сентября 2025, 07:58 • Новости дня
    Штурмовики ВСУ под психотропами уничтожены под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение ВСУ из состава 57-й бригады было полностью уничтожено при попытке контратаки на харьковском направлении, отмечено применение психотропных препаратов, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ использовали штурмовую группу, предположительно находившуюся под воздействием психотропных препаратов, для контратаки на харьковском направлении, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, этот инцидент произошел вблизи Волчанска.

    Силовики заявили, что контратака велась бойцами 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Представитель ведомства отметил: «В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты».

    Источники в силовых структурах уточняют, что все участники штурма были ликвидированы, никто из них не выжил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    10 сентября 2025, 12:44 • Новости дня
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    Имя погибшего в Донбассе Майкла Глосса включили в школьную программу
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским школьникам расскажут о героизме Майкла Александра Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего в ходе спецоперации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов по случаю присвоения донецкой школе имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Майкла Глосса.

    По его словам, имя погибшего американца Майкла Александра Глосса, участвовавшего в спецоперации на стороне России, будет изучаться в российских школах вместе с историями других героев, передает ТАСС.

    Кравцов подчеркнул значимость события, отметив, что человек может бороться с неонацизмом вне зависимости от страны рождения, даже рискуя собственной жизнью.

    Министр заявил: «Это знаковое событие, которое говорит о том, что независимо от того, где родился человек, в какой стране, он понимает, что надо бороться с неонацизмом, может быть, даже рискуя своей жизнью. Имена Ивана Коковина и Майкла Глосса будут изучать в школах».

    Кравцов назвал Коковина и Глосса настоящими героями наряду с теми, кто сегодня продолжает сражаться в ходе спецоперации на Украине. По мнению министра, эти бойцы защищают не только Россию, но и весь мир от украинского неонацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Глосса на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.

    9 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитии 10 дронов ВСУ над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Черным морем

    Оперативные силы противовоздушной обороны России уничтожили десять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что инцидент произошел 9 сентября в период с 13.30 до 14.45 по московскому времени.

    Дополнительных подробностей о целях или траектории сбитых дронов не сообщается. Пострадавших и разрушений на территории России в результате инцидента нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что в ночь с понедельника на вторник над российской территорией был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа.

    10 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    В Новороссийске прозвучала сирена во время отражения атаки БЭК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На побережье Новороссийска включили сигнал тревоги, связанный с отражением атаки безэкипажных катеров, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

    В Новороссийске в настоящее время отражают атаку безэкипажных катеров, передает ТАСС. Как сообщил Кравченко в, по береговой линии раздается сирена, подавая сигнал «Внимание всем».

    «В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Идет отражение атаки безэкипажных катеров», – заявил Кравченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров. Глава Новороссийска сообщил, что атака безэкипажных катеров была отражена. В июле жителей города также предупреждали о возможной угрозе атаки со стороны безэкипажных катеров.

    10 сентября 2025, 08:17 • Новости дня
    ВС России уничтожили взвод ВСУ после боя у Колодези в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнее Колодези российские военные окружили взвод ВСУ, который отказался сдаться и был уничтожен плотным огнем после короткого боя, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на краснолиманском направлении российские военные окружили взводный опорный пункт украинских войск южнее населенного пункта Колодези, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что после короткого боестолкновения украинским бойцам предложили сложить оружие и сдаться. Однако они попытались прорваться, открыв огонь по российским подразделениям.

    Марочко рассказал, что после этого артиллерия и подразделения БПЛА ВС России накрыли район плотным огнем. В результате этого, по его информации, было уничтожено 25 украинских бойцов, еще трое получили серьезные ранения. По имеющимся данным, раненых украинских военных эвакуировали с поля боя, российские медики оказывают им необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС России прорвали оборону ВСУ у населенного пункта Колодези в ДНР. Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен российским военным под Колодезями.

    10 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы «Северян» продвинулись на 150 метров, заняв три технических здания и отбив контратаку противника.

    По всему участку фронта продолжаются тяжелые бои, противник не оставляет попыток прорвать правый фланг наступающей группировки «Северян», сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Российская авиация и ракетные подразделения увеличили число ударов по скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины. В приграничных населённых пунктах Сумской области, находящихся под контролем ВСУ, наблюдается дефицит продовольствия и медикаментов из-за мобилизации всех водителей и медиков местными военкоматами.

    За сутки противник предпринял три попытки контратак: две – в районе Андреевки силами 225-го отдельного штурмового полка, одну – в районе Алексеевки силами 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Все атаки были отражены стрелковыми боями и комплексным огневым воздействием, после чего противник с потерями отошёл на исходные позиции. В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, действующей в районе Садков на Сумщине, количество пропавших без вести военнослужащих достигает сотен, что подтверждают родственники бойцов.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российские расчёты ударных беспилотников продолжали наносить удары по выявленным целям. На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы Северян значительно продвинулись, расширили плацдарм и закрепились в трёх технических зданиях, несмотря на безуспешные контратаки противника. В ходе одной из контратак украинская сторона задействовала группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады, весь личный состав которой был уничтожен огнём, отмечается, что штурмовая группа, вероятно, была под действием психотропных препаратов.

    В лесу западнее Синельниково российские штурмовые подразделения заняли два опорных пункта ВСУ и продвинулись на 250 метров. На участках фронта Меловое–Хатнее и Липцовском существенных изменений не зафиксировано, противник укрепляет оборону, а на Липцовском участке ВСУ проводили ротацию подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады.

    Суточные потери противника, по данным источника, превысили 180 человек: свыше 130 – в Сумской области и более 50 – в Харьковской. На Сумщине уничтожены бронемашина Humvee, гаубица Д-30, миномёт, две станции Starlink, автотехника, шесть пусковых установок БПЛА, ряд дронов, роботизированный комплекс и склад материальных средств. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены бронемашина «Козак», миномёты, техника, пусковые установки, станции связи, склады и дроны. На Великобурлукском направлении уничтожены установка БПЛА, автотехника и грузовик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Север» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в поселке Юнаковка угрожали подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. Украинские войска попытались вернуть утраченные позиции в Сумской области, но безуспешно.

