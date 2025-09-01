Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

Tекст: Денис Тельманов

Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.