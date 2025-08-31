То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
ВС России уничтожили гаубицы ВСУ и продвинулись у Константиновки
Минобороны заявило об уничтожении двух гаубиц ВСУ и продвижении у Константиновки
После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск смогли занять новые позиции на этом участке фронта, сообщили в Минобороны России.
Как сообщает ТАСС, операторы беспилотников Южной группировки войск выявили и поразили две украинские гаубицы – 122-мм Д-30 и 155-мм «Богдана» – в ближнем тылу противника возле Константиновки. По данным Минобороны, эти артиллерийские установки обеспечивали огневую поддержку обороняющимся украинским подразделениям.
«Обе цели находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся боевикам ВСУ, лишившись которой противник на одном из участков лишился возможности к ведению боевых действий, вследствие чего штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвинулись вперед, заняв новые позиции», – заявили в ведомстве.
