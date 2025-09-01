Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США лично прокомментировал слухи о своей смерти и здоровье

Tекст: Евгения Караваева

Президент США Дональд Трамп через соцсеть Truth Social впервые прокомментировал слухи о своей смерти, передает «Газета.ру». Глава Белого дома написал: «Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни».

В последнее время в соцсетях распространились теории о якобы произошедшей кончине президента Америки. Пользователи указывали на отсутствие публичных выступлений у Трампа, а также на синяк на правой руке, что сравнивали с признаками незадолго до смерти королевы Елизаветы II. Отмечался также так называемый «индекс пиццы» – рост заказов еды в районе Пентагона, который связывали с возможными международными кризисами.

На фоне слухов о здоровье президента вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место главы государства в случае трагических событий, отметив, что за время работы получил необходимый опыт.

Официальный представитель Белого дома вскоре опроверг слухи о смерти Трампа, подчеркнув, что с президентом все в порядке и утром он планирует сыграть в гольф. Ранее администрация уже объясняла появление синяков у американского лидера.