Мирзиеев предложил провести форум «ШОС Инвест»

Мирзиеев анонсировал проведение инвестфорума и экспертного диалога ШОС в Ташкенте

Tекст: Денис Тельманов

О намерении провести новые форматы международных мероприятий на площадке ШОС сообщил президент Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

Мирзиеев предложил организовать ежегодный инвестиционный форум «ШОС Инвест» для развития делового диалога между странами-участницами и устранения торговых барьеров. Он подчеркнул готовность провести первый такой форум в Узбекистане уже в следующем году.

Кроме того, глава государства выступил с инициативой проведения в 2026 году в Ташкенте экспертного диалога ШОС+ по вопросам безопасности. Мирзиеев заявил: «В целях запуска эффективной площадки для бизнес-диалога с привлечением всех заинтересованных партнеров предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум «ШОС Инвест». Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане».

Он отметил важность коллективных усилий для обеспечения стабильности и процветания, а также поддержал запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что совокупный валовой внутренний продукт стран – участниц ШОС в 2024 году вырос выше средних мировых темпов. Глава государства подчеркнул значимость ШОС для формирования справедливой системы международного взаимодействия на базе международного права. Путин предложил странам ШОС принять участие в международном форуме объединенных культур в Петербурге и спортивном форуме в Самаре.