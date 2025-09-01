Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Мирзиеев предложил провести форум «ШОС Инвест»
Мирзиеев анонсировал проведение инвестфорума и экспертного диалога ШОС в Ташкенте
Президент Узбекистана выступил с инициативой проведения ежегодного форума «ШОС Инвест» и экспертного диалога по безопасности в столице страны.
О намерении провести новые форматы международных мероприятий на площадке ШОС сообщил президент Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.
Мирзиеев предложил организовать ежегодный инвестиционный форум «ШОС Инвест» для развития делового диалога между странами-участницами и устранения торговых барьеров. Он подчеркнул готовность провести первый такой форум в Узбекистане уже в следующем году.
Кроме того, глава государства выступил с инициативой проведения в 2026 году в Ташкенте экспертного диалога ШОС+ по вопросам безопасности. Мирзиеев заявил: «В целях запуска эффективной площадки для бизнес-диалога с привлечением всех заинтересованных партнеров предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум «ШОС Инвест». Готовы провести первый форум уже в следующем году в Узбекистане».
Он отметил важность коллективных усилий для обеспечения стабильности и процветания, а также поддержал запуск Универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что совокупный валовой внутренний продукт стран – участниц ШОС в 2024 году вырос выше средних мировых темпов. Глава государства подчеркнул значимость ШОС для формирования справедливой системы международного взаимодействия на базе международного права. Путин предложил странам ШОС принять участие в международном форуме объединенных культур в Петербурге и спортивном форуме в Самаре.