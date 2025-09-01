Путин заявил о возможности ШОС стать лидером глобального управления

Tекст: Ольга Иванова

На заседании в формате «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером в формировании справедливой и равноправной системы глобального управления, передает РИА «Новости».

По словам Путина, такая система должна опираться на международное право и положения Устава ООН, быть сбалансированной, учитывать интересы максимально широкого круга стран, а также обеспечивать устойчивое развитие и безопасность государств.

«Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что именно ШОС способна взять на себя такую роль и способствовать созданию справедливого мирового порядка.

Напомним, страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.