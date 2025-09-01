Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Путин заявил о возможности ШОС стать лидером глобального управления
Президент России Владимир Путин на заседании «ШОС плюс» подчеркнул значимость организации для создания справедливой системы международного взаимодействия на основе международного права.
На заседании в формате «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером в формировании справедливой и равноправной системы глобального управления, передает РИА «Новости».
По словам Путина, такая система должна опираться на международное право и положения Устава ООН, быть сбалансированной, учитывать интересы максимально широкого круга стран, а также обеспечивать устойчивое развитие и безопасность государств.
«Думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что именно ШОС способна взять на себя такую роль и способствовать созданию справедливого мирового порядка.
Напомним, страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.