Путин пригласил делегации ШОС на форумы в России
Президент России Владимир Путин предложил государствам-участникам ШОС прибыть на международный форум объединенных культур в Петербурге и спортивный форум в Самаре.
Путин пригласил делегации стран ШОС посетить культурный и спортивный форумы, передает ТАСС.
Российский лидер отметил: «Приглашаем делегации всех ваших государств на стартующий на следующей неделе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и на форум «Россия – спортивная держава», который состоится в ноябре в городе Самаре».
На сегодня ШОС включает в себя десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Организация также взаимодействует с двумя странами-наблюдателями – Афганистаном и Монголией, а также с четырнадцатью партнерами по диалогу, среди которых Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС. Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».