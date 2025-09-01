Путин пригласил делегации ШОС на форумы в России

Tекст: Ольга Иванова

Путин пригласил делегации стран ШОС посетить культурный и спортивный форумы, передает ТАСС.

Российский лидер отметил: «Приглашаем делегации всех ваших государств на стартующий на следующей неделе Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур и на форум «Россия – спортивная держава», который состоится в ноябре в городе Самаре».

На сегодня ШОС включает в себя десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Организация также взаимодействует с двумя странами-наблюдателями – Афганистаном и Монголией, а также с четырнадцатью партнерами по диалогу, среди которых Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС. Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что на саммите ШОС в Китае для Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».