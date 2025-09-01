  • Новость часаВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    1 сентября 2025, 12:38 • Новости дня

    Путин заявил о росте совокупного ВВП стран ШОС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совокупный валовой внутренний продукт стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году вырос выше средних мировых темпов, несмотря на сохраняющиеся трудности в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на заседании в формате «ШОС плюс» подчеркнул: «Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% – это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%», передает РИА «Новости».

    Глава государства также отметил, что в рамках ШОС активно развивается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое взаимодействие между странами-участниками.

    Напомним, страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.

    31 августа 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева в рамках ШОС

    Tекст: Ольга Иванова

    В кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае президенты России и Азербайджана могут провести переговоры уже в понедельник.

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Китае допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он сообщил журналистам, что пока встреча не состоялась, однако надеется на возможность провести беседу завтра.

    Песков заявил: «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет».

    Саммит ШОС проходит в Тяньцзине, где лидеры обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

    Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    31 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Путин прибыл в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» накануне открытия саммита, передает РИА «Новости». Торжественный прием для глав делегаций проведет председатель КНР Си Цзиньпин. Официальная программа стартует 1 сентября с приветствия лидеров государств – членов ШОС.

    В дальнейшем в рамках заседания Совета глав государств-членов планируется обсудить итоги работы организации за 2024-2025 годы, модернизацию, развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы. На утверждение лидеров будет вынесено около двадцати документов.

    На саммит приглашены лидеры всех государств – членов ШОС, партнерских и наблюдающих стран, включая Монголию, Азербайджан, Армению, Египет, Камбоджу, Мальдивы, Мьянму, Непал, Турцию и Туркменистан, а также представители ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

    В понедельник программа продолжится встречей «ШОС плюс» с участием широкой группы партнеров, гостей и международных объединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    1 сентября 2025, 07:50 • Новости дня
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    Путин на заседании Совета ШОС высказался об украинском кризисе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил причины украинского кризиса и выразил надежду на «дорогу к миру» благодаря саммиту на Аляске.

    Украинский кризис возник не в результате «нападения России на Украину», а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    Затем, по его словам, возникли попытки с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и людей, которые этот переворот не приняли.

    «Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», – приводит слова Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия и предложения Китая, Индии, других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию украинского кризиса.

    «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – добавил президент.

    Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют главы более чем 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин, и представители 10 международных организаций.

    Напомним, в своей речи Путин заявил о верности принципов Устава ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине на черном автомобиле Aurus с китайскими номерами и успел обменяться репликами с господином Си и премьером Индии Нарендрой Моди.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Путина устроили торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    1 сентября 2025, 09:34 • Новости дня
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    Песков объяснил использование китайских номеров на автомобиле Путина в Китае
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин использует автомобиль «Аурус», оснащенный местными регистрационными знаками, что соответствует установленным требованиям.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал использование китайских номеров на автомобиле Владимира Путина во время официального визита в Китай, сообщает «Комсомольская правда». Песков подчеркнул, что такой порядок является «обычной практикой» для иностранных делегаций.

    Он заявил: «В Китае – всегда только с китайскими номерами». По его словам, это правило распространяется на все официальные визиты, вне зависимости от страны происхождения автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров на саммите ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    1 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    Путин и Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал кадры поездки в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что Путин и Моди садятся в один «Аурус».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    31 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.

    Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    31 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Путина на саммите ШОС встретили песней «Калинка-малинка»
    Путина на саммите ШОС встретили песней «Калинка-малинка»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На саммите ШОС в Китае для президента РФ Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале журналиста, видно, как Владимир Путин проходит по красной дорожке, а оркестр исполняет мелодию. Зарубин подчеркнул: «Путин обратил внимание на китайских музыкантов».

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    1 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    @ Telegram-канал «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).

    Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине. Он вышел из черного автомобиля Aurus с китайскими номерами, на котором будет перемещаться в ходе визита в Китай, и прошел в здание.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.

    После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое  приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    31 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США
    Путин обсудил с Си Цзиньпином контакты России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи на саммите ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уделили особое внимание итогам последних контактов России с американской стороной.

    Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, передает РИА «Новости». Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, лидеры России и Китая провели обстоятельную беседу на саммите ШОС в Тяньцзине.

    «Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», – заявил Ушаков.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    1 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Актер Джуд Лоу рассказал, каково ему было играть молодого Владимира Путина
    Актер Джуд Лоу рассказал, каково ему было играть молодого Владимира Путина
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский актер Джуд Лоу, сыгравший роль молодого президента России Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник», рассказал, что образ не должен был быть подражательством, а Лоу не мог скрываться за маской и протезами, по требованию режиссера.

    По словам Лоу, команда фильма позволила работать с потрясающими гримерами и стилистами, были инструменты для создания образа того периода жизни российского президента Владимира Путина, но при этом все пытались найти в нем что-то знакомое из прототипа, пишет Hollywood Reporter.

    Несмотря на то, что внешность актера была изменена для роли, на протяжении всего фильма он говорит своим голосом, без русского акцента.

    «Кремлевский волшебник» – экранизация одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, отмеченного наградами. Пол Дано играет Вадима Баранова, талантливого бывшего художника, ставшего политтехнологом, который руководит пропагандой и манипулированием СМИ. Лоу изображает молодого Владимира Путина, расчетливого и загадочного.

    Фильм, охватывающий период с 1990-х по 2000-е годы, повествует о войнах, катастрофах и революциях глазами Баранова, демонстрируя его превращение из идеалиста в архитектора власти, а также о личных последствиях того, что он стал кремлевским «волшебником».

    Персонаж Дано соткан из событий реальной жизни Владислава Суркова, которому приписывают помощь в восхождении Путина на Олимп политики. На вопрос журналиста, может ли Джуд Лоу выделить какую-либо положительную черту своего героя, он призадумался.

    «Ну, я учился дзюдо, поэтому извлек из этого собственную пользу», – сказал исполнитель роли Путина.

    Актер признался, что «забрался в кроличью нору» и просмотрел архивные кадры с Путиным, чтобы понять, что секрет его персонажа в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».

    «Я часто испытывал противоречивые чувства как актер, когда Оливье (режиссер Оливье Ассаяс – прим. ВЗГЛЯД) хотел, чтобы я изобразил то или иное с эмоциями, чтобы продвинуть сцену. Я почувствовал этот конфликт, когда пытался показать очень мало, но очень многое чувствовал изнутри. И, честно говоря, это было ключевым моментом», – признался он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина, не обращались в Кремль за консультациями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также считает, что интерес к Путину, как одному из самых успешных и опытных мировых лидеров, вполне объясняет появление фильма «Кремлевский волшебник».

    1 сентября 2025, 00:12 • Новости дня
    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год

    Путин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В обращении к ученикам, учителям и родителям 1 сентября президент России Владимир Путин уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний, передает пресс-служба Кремля.

    В поздравительном обращении он подчеркнул, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь. Путин отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешного старта и уверенности в своих силах.

    «Вам многое предстоит узнать. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества», – сказал президент.

    Он отметил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ для обучения более 1 млн детей, в том числе на исторических территориях Донбасса и Новороссии.

    Особое внимание Путин уделил обновлению системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнилось 85 лет. В российских колледжах сейчас учится свыше 3,8 млн ребят.

    Президент подчеркнул, что в стране созданы лучшие условия для получения современных знаний, дополнительного образования и развития творческого потенциала молодых людей. Он выразил уверенность, что будущее России принадлежит умным, образованным и активным гражданам.

    «От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!» – сказал президент.

    31 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    В Кремле сообщили о запланированной встрече Путина с Фицо

    Ушаков: У Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, находящийся сейчас в китайском Тяньцзине, планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос о предстоящих переговорах Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым ответил коротко: «Планируется», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов. Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    В воскресенье президент России начал серию двусторонних переговоров в рамках своего четырехдневного визита в Китай, первой из которых стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    1 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин и Моди 50 минут общались наедине в автомобиле Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    В преддверии официальной встречи президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Отмечается, что лидеры двух стран сначала встретились на площадке международного конгрессно-выставочного центра «Мэйцзян» на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

    Двусторонние российско-индийские переговоры предполагалось провести в тяньцзиньском отеле Ritz-Carlton, который на время стал резиденцией российского президента. Однако Путин пригласил Моди воспользоваться своим автомобилем, и они отправились к месту встречи вместе.

    Президент России и премьер-министр Индии почти час – около 50 минут – вели личную беседу в салоне автомобиля «Аурус». После этого главы государств присоединились к ожидавшим их делегациям в зале переговоров.

    Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки «Аурус».

    В понедельник Путин и Моди начали двусторонние переговоры в Тяньцзине. Путин заявил, что российско-индийское сотрудничество строится на принципах особого привилегированного стратегического партнерства.

    31 августа 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал серию двусторонних переговоров в рамках своего четырехдневного визита в Китай, первой из которых стала встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Переговоры прошли сразу после приема, устроенного для участников саммита ШОС и приглашенных председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    Встреча Путина и Пашиняна не была заранее указана в официальном графике визита. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что расписание остается гибким, новые контакты могут добавляться в любой момент.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    31 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Песков сообщил о возможных новых встречах Путина 1 сентября в рамках ШОС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайший день может провести ряд переговоров с руководителями государств и правительств на полях саммита ШОС.

    О предстоящих двусторонних встречах Путина с лидерами стран 1 сентября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, уже достигнута договоренность о проведении дополнительных переговоров с различными главами государств и правительств в понедельник. Песков подчеркнул, что детали будут сообщаться по мере их поступления.

    Также пресс-секретарь рассказал о прошедшей переговорной сессии Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что «очень хорошая была беседа, продолжительная». Встреча состоялась на полях саммита ШОС в Тяньцзине.

    Кроме того, во время торжественного приема для гостей саммита Владимир Путин находился рядом с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и имел возможность с ним переговорить. Песков подтвердил, что лидеры использовали этот момент для обсуждения актуальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

    Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

