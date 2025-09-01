Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!4 комментария
Путин заявил о росте совокупного ВВП стран ШОС
Совокупный валовой внутренний продукт стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году вырос выше средних мировых темпов, несмотря на сохраняющиеся трудности в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании в формате «ШОС плюс» подчеркнул: «Показательно, что на фоне сохраняющихся трудностей в глобальной экономике совокупный ВВП государств Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году в среднем увеличился на более чем 5% – это выше мировых значений. Промышленное производство увеличилось на 4,6%», передает РИА «Новости».
Глава государства также отметил, что в рамках ШОС активно развивается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое взаимодействие между странами-участниками.
Напомним, страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также обозначили новые приоритеты в сферах безопасности и развития.