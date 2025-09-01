Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.7 комментариев
В аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода сняты ограничения полетов
В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Нижнего Новгорода (Стригино) сняты ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорты Нижнекамска (Бегишево) и Нижнего Новгорода (Стригино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
За время действия ограничений ни один самолет, направлявшийся в указанные аэропорты не был перенаправлен.
Напомним, ранее аэропорты Саратова, Волгограда ввели временные ограничения полетов, а также аэропорт Казани, нижнекамский Бегишево, самарская воздушная гавань Курумоч и нижегородский Стригино.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.