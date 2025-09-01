В аэропортах Нижнекамска и Нижнего Новгорода сняты ограничения полетов

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорты Нижнекамска (Бегишево) и Нижнего Новгорода (Стригино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

За время действия ограничений ни один самолет, направлявшийся в указанные аэропорты не был перенаправлен.

Напомним, ранее аэропорты Саратова, Волгограда ввели временные ограничения полетов, а также аэропорт Казани, нижнекамский Бегишево, самарская воздушная гавань Курумоч и нижегородский Стригино.

