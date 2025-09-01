Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
В нижнекамском аэропорту Бегишево объявили временные ограничения полетов
В нижнекамском аэропорту Бегишево объявлены временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении.
Напомним, ранее аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения полетов, а также аэропорт Казани и самарская воздушная гавань Курумоч.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.