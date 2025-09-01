Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Казани
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Казани, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Казани: ведены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в посте.
Напомним, ранее аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения полетов, а также самарский аэропорт Курумоч.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.