Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Казани

Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.