В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения полетов
В нижегородском аэропорту Стригино введены временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отмечено в посте.
Напомним, ранее аэропорты Саратова, Волгограда ввели временные ограничения полетов, а также аэропорт Казани, нижнекамский Бегишево и самарская воздушная гавань Курумоч.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.