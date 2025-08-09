Бывший замначальника полиции Одесской области Стандратюк сбежал за границу

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Страна» сообщило о побеге за границу бывшего заместителя начальника полиции города Измаила Одесской области, передает ТАСС.

Информация о незаконном пересечении государственной границы сначала появилась в региональных СМИ, а затем была подтверждена патрульной полицией области.

В полиции уточнили, что после побега Максим Стандратюк был уволен с должности инспектора. Ранее он выполнял обязанности заместителя начальника патрульной полиции Измаила. Тем не менее, по информации издания «Страна», в местных СМИ его называли заместителем начальника без приставки «и. о.» даже в недавних интервью.

Ранее офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части и попросил убежища в России.

Вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс» отказался возвращаться на Украину после сборов в Словении.

Сообщалось, что более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году.

