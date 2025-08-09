Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.7 комментариев
Бывший замначальника полиции Одесской области Стандратюк сбежал за границу
Бывший исполняющий обязанности замначальника патрульной полиции Измаила Максим Стандратюк уволен после того, как сбежал за границу, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о побеге за границу бывшего заместителя начальника полиции города Измаила Одесской области, передает ТАСС.
Информация о незаконном пересечении государственной границы сначала появилась в региональных СМИ, а затем была подтверждена патрульной полицией области.
В полиции уточнили, что после побега Максим Стандратюк был уволен с должности инспектора. Ранее он выполнял обязанности заместителя начальника патрульной полиции Измаила. Тем не менее, по информации издания «Страна», в местных СМИ его называли заместителем начальника без приставки «и. о.» даже в недавних интервью.
